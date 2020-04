Begin 2020, op de CES, kondigde AMD aan dat het hetzelfde jaar nieuwe laptopprocessors zou gaan leveren en dat die processors onder de Ryzen 4000 Mobile-naam zouden vallen. Die aankondiging kwam niet uit de lucht vallen, want een half jaar eerder was AMD bij zijn desktopprocessors al overgestapt op 7nm-chiplets op de 'Zen 2'-architectuur en die nieuwe processors lieten indrukwekkende benchmarkresultaten zien. Het was dus een kwestie van tijd voordat er een laptopvariant van die chips werd gemaakt. Half maart deed AMD dan ook de architectuur uit de doeken, maar het bleef toen bij theorie, want benchmarks konden we nog niet draaien. Intussen hebben we twee laptops met de nieuwe Ryzen-processors bemachtigd en hebben we de eerste benchmarks kunnen draaien.

Er zijn op het moment van schrijven vijf processors met een tdp van 15 watt aangekondigd. Dergelijke processors komen terecht in dunne laptops en hebben vier tot acht cores. Daarmee is AMD eerder dan Intel met een octocore-cpu binnen de 15-watt-tdp. De gpu is gebaseerd op de Vega-architectuur en heeft vijf tot acht compute-units, afhankelijk van de processor.

Model 4300U 4500U 4600U 4700U 4800U Cores/threads 4 / 4 6 / 6 6 / 12 8 / 8 8 / 16 Base/boost-

frequentie 2,7GHz / 3,7GHz 2,3GHz / 4,0GHz 2,1GHz / 4,0GHz 2,0GHz / 4,1GHz 1,8GHz / 4,2GHz Cache (L2 + L3) 6MB 11MB 11MB 12MB 12MB Vega-cu's 5 6 6 7 8 Gpu-frequentie 1400MHz 1500MHz 1500MHz 1600MHz 1750MHz Tdp 15W 15W 15W 15W 15W

Behalve 15-wattsprocessors levert AMD ook 35- en 45-wattsprocessors in de nieuwe architectuur. Bij de vorige Ryzen 3000-generatie lag de maximale tdp voor laptops nog op 35 watt en hadden de processors maximaal vier cores. Intel levert sinds de Coffee Lake-generatie uit 2018 al hexacores en met de refresh van een jaar later kwamen daar zelfs octocores bij. AMD had dus wat in te halen en heeft daar met de Ryzen 4000-generatie zes processors tegenover gezet, waarvan er vier octocores zijn. De tdp's van de processors met het H-achtervoegsel zijn 45 watt, terwijl de HS-processors met 35 watt iets zuiniger zijn. Op de 4900HS na zijn de klok- en turbokloksnelheden tussen de 45- en 35-wattuitvoering gelijk, maar de zuinigere versie kan uiteraard korter van de turbosnelheid gebruikmaken.

Model 4600H / HS 4800H / HS 4900H 4900HS Cores/threads 6 / 12 8 / 16 8 / 16 8 / 16 Base/boost-

frequentie 3,0GHz / 4,0GHz 2,9GHz / 4,2GHz 3,3GHz / 4,4GHz 3,0GHz / 4,3GHz Cache (L2 + L3) 11MB 12MB 12MB 12MB Vega-cu's 6 7 8 8 Gpu-frequentie 1500MHz 1600MHz 1750MHz 1750MHz Tdp 45W (H)

35W (HS) 45W (H)

35W (HS) 45W 35W

In dit artikel kijken we naar de snelheid van de nieuwe processors aan de hand van de MSI Bravo 17, die voorzien is van een Ryzen 7 4800H-processor en de Asus Zephyrus G14, die een Ryzen 9 4900HS aan boord heeft. De MSI is nog een preproductiemodel, dus de prestaties van het model dat uiteindelijk in de winkel komt te liggen, kunnen nog hoger of lager uitvallen.