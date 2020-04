Asus-gamelaptops met Ryzen 4000-cpu's komen halverwege april uit vanaf 1099 euro

Verschillende Asus-laptops met processors uit de nieuwe Ryzen 4000-serie staan bij webshops. De goedkoopste TUF Gaming 15-uitvoering met GTX 1650 Ti kost 1099 euro. De ROG Zehpyrus G14 heeft een prijs vanaf 1549 euro met diezelfde videokaart.

De laptops zijn niet nog niet in voorraad, maar verschillende uitvoeringen van de Asus TUF Gaming 15 en ROG Zephyrus G14 staan als preorder bij webwinkels. Leveringen worden halverwege april verwacht. Het zijn de eerste laptops met AMD's nieuwe Ryzen Mobile 4000-processors, die op 7nm worden gemaakt.

In de Asus TUF Gaming 15-serie verschijnen drie modellen met een Ryzen 7 4800H-processor. Dat is een octacore met een tdp van 45W. De uitvoering van 1099 euro heeft een GTX 1650 Ti-videokaart en voor 1299 euro is er een variant met GTX 1660 Ti. Voor 1399 euro is er een variant met RTX 2060. De laptops hebben een 15,6"-paneel met een verversingssnelheid van 144Hz en 8GB ram. De duurdere versies hebben een 1TB-ssd; in het instapmodel zit een 512GB-ssd. De TUF Gaming 15 weegt 2,3kg en is 2,5cm dik.

Uitvoering Asus TUF Gaming 15

FX506II-AL059T Asus TUF Gaming 15

FX506IU-AL109T ASUS TUF Gaming A15

FX506IV-HN187T Processor Ryzen 7 4800H, 8C/16T, 45W Ryzen 7 4800H, 8C/16T, 45W Ryzen 7 4800H, 8C/16T, 45W Gpu GTX 1650 Ti 4GB gddr6 GTX 1660 Ti 6GB gddr6 RTX 2060 6GB gddr6 Ram 8GB ddr4-3200 8GB ddr4-3200 16GB ddr4-3200 Scherm 15,6", ips, fhd, 144Hz 15,6", ips, fhd, 144Hz 15,6", ips, fhd, 144Hz Ssd 512GB 1TB 1TB Adviesprijs 1099 euro 1299 euro 1399 euro Pricewatch Onbekend € 1.299,- Onbekend

Van de ROG Zephyrus G14 komen er drie uitvoeringen. Dit is een relatief compacte 14"-laptop met Ryzen 4000HS-processors. Dat zijn varianten met een tdp van 35W. De duurste uitvoering is voorzien van de Ryzen 9 4900HS, dat is een octacore met een maximale kloksnelheid van 4,3GHz. De andere uitvoeringen hebben de Ryzen 7 4800HS, dat zijn octacores die maximaal 4,2GHz halen.

Het duurste model heeft een RTX 2060-gpu en in de goedkopere varianten zitten GTX-videokaarten. De behuizing van de Zephyrus G14 heeft afmetingen van 32,4x22,2x18mm. De versies die nu uitkomen, zijn niet voorzien van het scherm met leds op de achterkant zoals Asus dat toonde op de CES begin dit jaar.

Uitvoering Asus Zephyrus G14

GA401IV-HA037T Asus Zephyrus G14

GA401IU-HE021T Asus Zephyrus G14

GA401II-HE046T Processor Ryzen 9 4900HS Ryzen 7 4800HS Ryzen 7 4800HS Gpu RTX 2060 6GB GTX 1660 Ti 6GB GTX 1650 Ti 4GB Ram 16GB ddr4 16GB ddr4 16GB ddr4 Scherm 14", ips, qhd, 60Hz 14", ips, fhd, 120Hz 14", ips, fhd, 120Hz Ssd 1TB 1TB 512GB Adviesprijs 2099 euro 1799 euro 1549 euro Pricewatch € 2.099,- € 1.799,- Onbekend

Ook komt er een Asus ROG Zephyrus G15. Daarvan is één uitvoering te koop. Deze 15,6"-laptop krijgt een Ryzen 7 4800HS-processor, GTX 1660 Ti-gpu, 16GB ram en een ssd met een capaciteit van 1TB. Het scherm heeft een ips-paneel met een resolutie van 1920x1080 pixels en een verversingssnelheid van 144Hz. De G15 kost 1499 euro.