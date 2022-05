Asus brengt ROG Strix G17-gamelaptops uit met vanafprijs van 1499 euro

Asus heeft zijn ROG Strix G17 uitgebracht in Nederland. Er zijn verschillende configuraties, met videokaarten vanaf de GTX 1660 Ti tot aan de RTX 2070 Super. Alle uitvoeringen van de 17,3"-gamelaptop hebben een Intel Core i7-10750H-hexacoreprocessor.

De goedkoopste uitvoering van de Asus ROG Strix G17 heeft een 120Hz-paneel en een 512GB-ssd. In de duurdere versies zit een 144Hz-scherm en een 1TB-ssd. Alle uitvoeringen hebben 16GB ram en een 66Wh-accu.

Verschil zit verder in de videokaarten. Het goedkoopste model dat 1499 euro kost, heeft een GTX 1660 Ti. In de duurdere modellen zitten RTX videokaarten. Asus kondigde de ROG Strix G17-gamelaptop in april aan. De laptop is vanaf nu verkrijgbaar. Het is een grotere variant van de G15, dat model met 15,6"-scherm kwam eerder al uit.

Asus levert de ROG Strix-gamelaptops alleen met Intel-processors. Eerder bracht Asus al de ROG Zephyrus G14 en G15 met Ryzen 4000-processors uit. Ook de TUF Gaming-modellen zijn beschikbaar met Ryzen-cpu's.