Lenovo brengt ThinkPad-laptops met Intel- en met AMD Ryzen Pro-processors uit

Lenovo heeft nieuwe ThinkPad-modellen in de T-, X- en L-serie aangekondigd. De fabrikant brengt varianten met Intel- en met AMD-processors op de markt. Bij AMD gaat het om Ryzen Pro 4000 Mobile-chips.

De nieuwe ThinkPads ondersteunen wake-on-voice en wifi 6, oftewel 802.11ax. Daarnaast is optioneel een lte cat16-modem voor draadloos internet aanwezig bij de T- en X-modellen met Intel. Lenovo levert verschillende configuraties, waaronder met oledschermen en met lcd's met uhd-resolutie.

De Intel-processors zijn van de tiende generatie en op het zakelijke vPro-platform gebaseerd. De AMD-processors zijn de Pro-versies van de begin dit jaar aangekondigde AMD Ryzen Mobile 4000-chips. Niet alle nieuwe ThinkPads komen in AMD-uitvoeringen: de T15 met 15,6"-scherm komt alleen met een Intel-chip op de markt en ook geldt dit voor de X13 Yoga, met omklapbaar scherm. Daarnaast moet iets langer op de AMD-modellen gewacht worden: deze verschijnen in juni terwijl de Intel-ThinkPads in mei uitkomen.