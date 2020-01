Lenovo onthult ThinkPad X1 met vouwbaar 13,3"-oledscherm

Lenovo heeft tijdens de CES 2020 de ThinkPad X1 Fold onthuld. Dit is een tablet met buigbaar oledscherm met een beelddiagonaal van 13,3 inch. Het lijkt erop dat de tablet annex laptop een Intel Lakefield-processor bevat.

Lenovo noemt de ThinkPad X1 Fold de 'eerste vouwbare pc'. Het apparaat is als tablet te gebruiken, met onder andere stylus-ondersteuning, maar is dubbel te vouwen om met twee schermen te kunnen werken. Ook is een Bluetooth Mini Fold Keyboard te plaatsen op een helft van het scherm in laptopmodus. Het toetsenbord is met magneten bevestigd en laadt draadloos in het systeem als dit dichtgevouwen is.

De X1 Fold draait Windows 10X, dat geoptimaliseerd is voor apparaten met twee schermen. Het oledscherm heeft uitgevouwen een diagonaal van 13,3 inch en heeft een resolutie van 2048x1536 pixels met een maximale helderheid van 300cd/m².

Het apparaat bevat een niet nader genoemde Intel-processor met 'Intel Hybrid Technology' en ondersteuning voor lpddr4x op 4267MHz. Daarmee lijkt het waarschijnlijk dat het om Intels Lakefield gaat, een processor met met vier zuinige Atom Tremont-cores gecombineerd met een krachtige Sunny Cove-core. De ThinkPad X1 Fold verschijnt ergens halverwege het jaar voor een startprijs van 2500 dollar.