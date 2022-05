Video toont Lenovo Yoga-laptop met twee schermen en Windows 10X

Een presentatie van Lenovo toont een laptop die twee touchscreens heeft en die het besturingssysteem Windows 10X draait. Afbeeldingen tonen de verschillende modi waarin de Yoga-laptop te gebruiken is.

De video betreft een one more thing-aankondiging in het Portugees, waarschijnlijk aan het einde van een online productpresentatie van Lenovo. De video is online gezet door Walking Cat, die regelmatig Microsoft-informatie naar buiten brengt. Afbeeldingen tonen vervolgens een Lenovo-laptop met twee touchscreens die Windows 10X draait.

Lenovo specificeert hoe de laptop twee apps kan draaien op de schermen en hoe de gebruiker daarbij van het ene naar het andere kan swipen. Ook is te zien hoe een gebruiker een videogesprek kan houden en tegelijkertijd aan een presentatie op het tweede scherm kan werken. Te zien is dat Lenovo een toetsenbordaccessoire bij het product levert, net zoals Microsoft van plan is bij zijn Surface Neo.

Volgens de video moet de Lenovo Yoga met twee schermen begin 2021 op de markt komen. Lenovo heeft officieel al wel de X1 Fold gepresenteerd, maar dit is een laptop met een vouwbaar oledscherm.