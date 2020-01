Vouwbare pc's komen eraan

Microsoft kondigde vorig jaar de Surface Neo en het bijbehorende Windows 10X aan. De Neo is een apparaat met twee schermen, Windows 10X is het besturingssysteem dat voor dergelijke apparaten wordt ontwikkeld. Microsoft zei bij de introductie van de Neo al dat andere fabrikanten zouden volgen en op de CES zien we daar een aantal concrete voorbeelden van.

Dell toont concepten waarvan nog niet duidelijk is of ze daadwerkelijk op de markt komen. Intel laat een prototype zien dat bedoeld is ter inspiratie voor fabrikanten. Lenovo heeft daadwerkelijk een product aangekondigd: de ThinkPad X1 Fold, die halverwege dit jaar op de markt moet komen voor 2500 dollar. Op de CES heeft Lenovo verschillende exemplaren liggen en die konden we in de praktijk proberen.

De X1 Fold heeft een 13,3"-oledscherm met een 4:3-verhouding en een resolutie van 2048x1536 pixels. Door de 4:3-verhouding heeft het scherm meer oppervlakte dan de gebruikelijke 16:9-laptopschermen met diezelfde schermdiagonaal. Uitgevouwen gaat het om een oledpaneel van zo'n 27x20cm. Lenovo voorziet de achterkant van de X1 Fold van een hoes die van leer is gemaakt. Een deel daarvan is uit te klappen als kickstand, zodat je het apparaat voor je kunt zetten om naar het uitgevouwen scherm te kijken. Ook gaat Lenovo een metalen standaard verkopen waar je het apparaat op kunt zetten. Die standaard fungeert als een soort monitorvoet.

Dichtgeklapt heeft de X1 Fold ongeveer de grootte van een boek. Hij weegt ongeveer één kilogram. Als je de Fold dichtvouwt, blijft er een kleine kier zichtbaar. Lenovo levert een klein bluetoothtoetsenbordje mee dat daar precies tussen past en met magneetjes vast blijft zitten. Het toetsenbordje op de Lenovo-stand was nog een mock-up waarvan we de toetsjes niet konden indrukken, dus over het typecomfort kunnen we weinig zeggen. Het toetsenbordje krijgt ook een kleine touchpad en volgens Lenovo is dat een precisietouchpad. Ook zit er een Wacom-stylus bij de vouwbare X1.

Onze eerste indruk van de constructie en het vouwmechanisme is behoorlijk positief. Lenovo werkt al vier jaar aan dit apparaat. De versie die we konden proberen, voelt dan ook degelijk aan en ziet er netjes afgewerkt uit. Het scharnier voelt ook stevig aan. Het heeft veel weerstand, dus je kunt het scherm in iedere gewenste positie zetten. Als je het geheel openvouwt, is er geen duidelijke vouw zichtbaar en ook voelt het scherm glad aan in het midden.

Scharnier

Lenovo laat geen technische details zien van de scharnierconstructie, maar benadrukt wel dat daar lang over is nagedacht. Er is samengewerkt met Intel om ervoor te zorgen dat alles goed gaat met de elektronica bij het buigen en LG Display is de leverancier van het scherm. Volgens de fabrikant zijn er zes verschillende scharnierontwerpen gemaakt en in totaal twintig varianten.

Uiteindelijk is gekozen voor een koppelscharnier met verschillende koppelingen. Aan de achterkant van het scherm zitten platen van koolstofvezel die de constructie moeten verstevigen. Volgens Lenovo is het scharnier uitvoerig getest en is de laptop 'net zo degelijk als andere ThinkPad-laptops'. De exemplaren op de beurs konden we probleemloos buigen zonder dat de fabrikant ons daarbij op de vingers keek en zonder dat er beschadigingen zichtbaar waren. Dat klinkt misschien vanzelfsprekend, maar bij prototypes van vouwbare apparaten op beurzen is dat vaak anders.

Software

Op de X1 Fold draait nu Windows 10 Pro. Daarin kun je wel vensters naast elkaar zetten, maar zonder toetsenbord en muis is dat nogal een gepriegel op het touchscreen. Lenovo heeft wel eigen software gemaakt, genaamd Mode Switcher, om te wisselen tussen verschillende manieren om het vouwbare scherm te gebruiken. We hebben dat nog niet uitgebreid kunnen proberen, maar de eerste indruk is dat dit ook niet echt handig en snel werkt.

Het is dus wachten op een besturingssysteem dat dit soort vouwbare apparaten 'begrijpt'. Dat zou er moeten komen in de vorm van Windows 10X. Lenovo gaat de X1 Fold echter al over een half jaar uitbrengen en die Windows-versie is dan vermoedelijk nog niet af. Het apparaat komt dan ook uit met Windows 10 Pro en pas later zal er een Windows 10X-uitvoering komen. Het is nog niet duidelijk of het ook mogelijk is om te wisselen van Windows 10 Pro naar 10X. De keuze om een vouwbare pc uit te brengen zonder geoptimaliseerde software maakt duidelijk dat Lenovo graag de eerste wil zijn.

Hardware

Lenovo laat weinig los over de hardware in de X1 Fold. De fabrikant zegt echter dat er Intel Hybrid Technology in zit en dat lijkt te verwijzen naar Intels Lakefield-processor. Vorig jaar kondigde Intel de ontwikkeling van die chip aan. Het gaat om een 7W-processor die bestaat uit vier zuinige Atom-cores gecombineerd met een krachtige Sunny Cove-core. Het exemplaar op de CES heeft een Intel-cpu die niet wordt herkend en op 1,38GHz draait. Verder zit er 8GB ram in. Dat hoeven overigens niet de definitieve specificaties te zijn.

Tom's Hardware publiceerde deze week een uitgebreide analyse van de X1 Fold. Lenovo haalde het apparaat uit elkaar en liet de binnenkant zien aan de website. Hoewel Lenovo zelf niet zegt dat er een Lakefield-chip in zit, blijkt dat wel uit de opbouw van de componenten. Zo is er geen los geheugen te zien, dat is bij Lakefield op de soc gestapeld. Eerder is al bekendgemaakt dat Microsofts Surface Neo op Lakefield draait. Die Intel-chip lijkt dus bedoeld te zijn voor dergelijke vouwbare apparaten.

Dell Concept Ori en Concept Duet

Ook Dell heeft een vouwbare pc op zijn CES-stand staan, eveneens met een 13"-oledscherm. Zoals de naam al aangeeft, is dit een vroeg prototype en Dell heeft nog geen plannen bekendgemaakt om het product op de markt te brengen. We mochten het apparaat niet zelf vouwen, het concept werd streng bewaakt door een medewerker op de stand. Het product is duidelijk in een minder verre fase van ontwikkeling dan de Lenovo-variant. De randen zijn ook een stuk dikker.

Dell toont ook de Concept Duet, een apparaat met twee 13,4"-schermen. Dit product ziet er verder gevorderd uit, maar of Dell de Duet gaat uitbrengen in deze vorm, is ook nog niet duidelijk. Het apparaat is vergelijkbaar met Microsofts Surface Neo, maar dan met grotere schermen. Dell toont ook een bijbehorend toetsenbordje, dat op verschillende posities van het scherm kan worden geplaatst. De concepten van Dell zouden ook Windows 10X moeten draaien, wellicht wacht de fabrikant totdat die versie beschikbaar is alvorens met concrete productaankondigen te komen.

Intel Horseshoe Bend

Ook Intel toont een vouwbare pc op de CES, hoewel die nooit zal uitkomen. De cpu-maker toont wel vaker conceptontwerpen en doet dat om andere fabrikanten te inspireren. Intel onderzoekt met dergelijke apparaten ook wat mogelijk is met zijn eigen chips. Intel heeft dit jaar Horseshoe Bend meegenomen, een vouwbaar apparaat met een 17"-scherm waar een Tiger Lake-cpu in zit. Dat is een toekomstige laptopprocessor die op 10nm wordt gemaakt. Het gaat om de opvolger van de huidige Ice Lake-processors.

Net als de vouwbare pc's van Dell en Lenovo heeft het concept van Intel een oledscherm met een 4:3-verhouding. Met een diagonaal van 17" is dat wel een stuk groter. Uitgeklapt heeft het scherm een oppervlak van 35x26cm. Intel wilde ons niet vertellen wie het scherm levert en ook mochten we het prototype niet zelf vouwen. Een medewerker vouwde het scherm wel in enkele standen, maar wilde het apparaat ook niet dichtklappen.

Het formaat van Intels prototype spreekt wel tot de verbeelding. Dichtgeklapt zou dit een relatief compact apparaat opleveren, ongeveer met de grootte van een 12,5"-laptop. Uitgeklapt heb je echt een flink scherm voor je, van een formaat dat je normaal niet in een laptop aantreft. Zo kun je dus een groot scherm eenvoudig meenemen. De kleinere varianten van Lenovo en Dell volgen hetzelfde principe, maar met hun kleinere formaten is dat effect wat minder overtuigend.

Na onze eerste ervaringen met vouwbare pc's blijft vooral de vraag hangen hoe nuttig dit is. Een mogelijk antwoord daarop zal pas komen als er software is die er goed gebruik van kan maken. Het is dus wachten op de komst van Windows 10X, dat ergens eind dit jaar moet verschijnen, samen met bijbehorende hardware. Volgens Microsoft komen ook Asus en HP nog met vouwbare pc's. Op de CES hebben die fabrikanten dat nog niet laten zien, maar daar komt wellicht later dit jaar verandering in.