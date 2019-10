Intel bevestigt dat Microsoft Surface Neo op Lakefield-processor draait

Intel heeft bevestigd dat de Surface Neo, de tablet met twee schermen die Microsoft woensdag aankondigde, draait op een Lakefield-processor. Daarmee is het de eerste keer dat een fabrikant een product met Lakefield-cpu laat zien.

De Lakefield-processor in de Surface Neo is 12x12x1mm groot, claimt Intel. Het geringere formaat moet fabrikanten in staat stellen vernieuwende vormen te gebruiken. Verder maakt Intel geen aanvullende details bekend over de chip in de Surface Neo.

Intel sprak op CES in januari van dit jaar voor het eerst over Lakefield. Intel maakt die deels op 10nm en de processor gebruikt Intels Foveros-technologie, waarmee diverse chiponderdelen met elkaar verbonden kunnen worden en waarbij Intel ook kan stapelen. De Lakefield-processors hebben Intels variant van big.Little aan boord, met vier zuinige Atom-cores gecombineerd met een krachtige Sunny Cove-core. Onder de 10nm-cores zit een 22nm-chip die voor i/o zorgt. Bovenop worden ook dram-chips geplakt en verbonden met de soc, zodat een system-in-package gerealiseerd wordt. De processor heeft een tdp van maximaal 5W.

Microsoft kondigde de Surface Neo woensdag aan. De Surface Neo heeft geen buigbaar scherm maar twee 9"-lcd's met een beeldverhouding van 4:3 die met een scharnier aan elkaar bevestigd zijn. Dat scharnier biedt de mogelijkheid de schermen volledig om te klappen. Elk van de twee delen van de Neo is 5,6mm dik. De Surface Neo draait een aangepaste versie van Windows die geoptimaliseerd is voor apparaten met twee schermen. Microsoft voorziet een aantal toepassingen die Windows 10X in combinatie met apparaten met twee schermen mogelijk moet maken.

