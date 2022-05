Microsoft sluit al zijn fysieke winkels - update

Microsoft sluit vrijwel al zijn fysieke winkels. De meeste daarvan bevinden zich in winkelcentra in de Verenigde Staten. De fysieke Microsoft Experience Centers in Londen, New York en Sydney, en die op zijn eigen campus in Redmond blijven open.

Microsoft meldt zich op de online verkoop van producten te gaan richten en de fysieke locaties allemaal te sluiten. Een reden noemt het bedrijf niet, maar waarschijnlijk zijn de winkels nooit het succes geworden waar het bedrijf op hoopte. De meeste winkels waren hoe dan ook al sinds eind maart gesloten in verband met het nieuwe coronavirus.

Buiten de Verenigde Staten heeft Microsoft maar zes fysieke winkels. De Microsoft Experience Centers in Londen, New York en Sydney, en die op zijn eigen campus in Redmond blijven open als plek om nieuwe producten te tonen maar stoppen de verkoop. In Nederland, België, Duitsland en Frankrijk zijn geen Microsoft Stores. In de VS bevinden de meeste winkels zich in winkelcentra. Microsoft begon in 2009 met zijn Microsoft Store. Het bedrijf demonstreert er zijn Surface-lijn en Xbox-consoles, biedt een helpdesk en organiseert er workshops.

Update, 16.00: Artikel bijgewerkt met informatie dat alle winkels sluiten en de Experience Centers alleen open blijven voor demonstraties van producten, zoals Microsoft-insider Paul Thurrot meldt.