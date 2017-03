Door Olaf van Miltenburg, woensdag 15 maart 2017 11:43, 12 reacties • Feedback

Microsoft heeft zijn Teams-chatdienst voor Office 365-gebruikers beschikbaar gemaakt na een previewperiode van een aantal maanden. Met de dienst hoopt Microsoft de concurrentie met het populaire Slack aan te gaan. Sinds de start van de preview zijn veel nieuwe features toegevoegd.

Microsoft Teams is vanaf nu te gebruiken in 181 landen en 19 talen, waaronder het Nederlands, meldt Microsoft. Bij de previewperiode, die in november begon, gebruikten vijftigduizend bedrijven de chatdienst al. In de tussentijd heeft het bedrijf naar eigen zeggen meer dan honderd nieuwe functies toegevoegd, waaronder bellen via mobiele apparaten en videobellen met de Android-app. De ondersteuning voor video komt binnenkort naar de Teams-apps voor iOS en Windows Phone, belooft het bedrijf.

Daarnaast probeert Microsoft zich te onderscheiden met de integratie van e-mail. Teams maakt het bijvoorbeeld mogelijk om iedereen in kanalen te e-mailen, waaronder met bijlage. Verder is er ondersteuning voor schermlezers en kunnen gebruikers sneltoetsen hanteren voor de navigatie. In juni volgt uitbreiding met gastentoegang, meer Outlook-functionaliteit en meer mogelijkheden voor ontwikkelaars.

De Teams-dienst komt zonder verdere kosten naar de meer dan 85 miljoen Office 365-gebruikers. Microsoft Teams biedt ondersteuning voor threaded conversaties, privéchats en aanmeldingen voor verschillende kanalen. Microsoft maakt van de dienst een integraal onderdeel van Office en onder andere Word, Excel, PowerPoint, SharePoint, OneNote en PowerBI zijn geïntegreerd.

Daarnaast ondersteunt de dienst stickers en bots. Bedrijven kunnen Teams op maat aanpassen met bijvoorbeeld tabs en bots. Daarnaast zijn andere integraties mogelijk, onder andere SAP en Trello werken hiervoor al samen met Microsoft.

Met Teams probeert Microsoft de opkomst van Slack als zakelijke communicatietool te stuiten. Slack had oktober vorig jaar 4 miljoen dagelijkse gebruikers en 1,25 miljoen betalende gebruikers. Daarnaast kan Microsoft concurrentie van Google tegemoet zien: die gigant heeft de zakelijke diensten Chat en Meet afgesplitst van Hangouts.