Door Sander van Voorst, woensdag 15 maart 2017 12:24

Google heeft aangekondigd dat het vanaf versie 57 van zijn Chrome-browser het totale energieverbruik wil verminderen door het aanpassen van de timers van achtergrondtabbladen. Op die manier moet de cpu-belasting worden verminderd.

Google laat in een aankondiging weten dat timers, de momenten waarop code wordt uitgevoerd, momenteel maximaal één keer per seconde draaien. De nieuwe aanpassing moet ervoor zorgen dat zodra een tabblad op de achtergrond wordt geplaatst er een timer-budget aan wordt toegewezen. Dit budget bevat 10 seconden en regenereert met 0,01 seconden per seconde. Bij het uitvoeren van een timer wordt de runtime van het budget afgetrokken. Een tabblad kan alleen timers uitvoeren als het over een positief budget beschikt, aldus Google.

Dit moet ervoor zorgen dat achtergrondtabbladen gemiddeld 1 procent van een cpu-core gebruiken. Tabbladen die geluid afspelen of die bijvoorbeeld een WebRTC-verbinding gebruiken, worden van de beperking uitgesloten. Gebruikers kunnen ook zelf de beperking uitschakelen door de nodige Chrome- flag toe te passen. De huidige maatregel zou tot een kwart minder drukke achtergrondtabbladen moeten leiden, aldus Google. Het bedrijf schat in dat tabbladen op de achtergrond verantwoordelijk zijn voor een derde van het Chrome-energieverbruik op desktopsystemen.

In de toekomst wil Google toewerken naar het volledig uitschakelen van de activiteit van ongebruikte tabbladen. In het verleden heeft het bedrijf ook aandacht besteed aan het verminderen van energieverbruik van zijn browser, bijvoorbeeld door het bevriezen van Flash-banners. Google startte eind vorig jaar met het helemaal uitschakelen van Flash. De release van Chrome 57 vindt momenteel plaats.