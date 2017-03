Door Julian Huijbregts, woensdag 15 maart 2017 13:14, 23 reacties • Feedback

BitFenix brengt een behuizing uit met een uiterlijk dat doet denken aan de Portal-games van Valve. De itx-behuizing heet ook Portal, maar het is geen officiŽle samenwerking tussen de kastenmaker en de gameontwikkelaar.

Op de productpagina rept BitFenix niet over de gelijkenissen tussen het ontwerp van de kast en het design van de robots in Portal, maar dat de fabrikant daar zijn inspiratie heeft opgedaan mag duidelijk zijn. De kast is verkrijgbaar in wit en zwart en met of zonder raam aan de bovenkant.

Volgens BitFenix is de Portal-behuizing gemaakt van staal en aluminium. Het geheel weegt 5,81kg en heeft afmetingen van 24,7x39,5x41,1cm. In de Portal-kast is plaats voor een mini-itx-moederbord, een sfx-voeding en een gpu van maximaal 300mm lang. De cpu-koeler mag niet hoger zijn dan 125mm.

Er zijn twee bays voor 3,5"- of 2,5"-drives en daarbovenop zit een bracket voor de montage van een ssd. De fabrikant levert een 120mm- en 80mm-ventilator mee, die respectievelijk aan de voor- en achterkant zijn gemonteerd. Het is ook mogelijk om een 120mm-radiator voor waterkoeling te plaatsen. Een adviesprijs heeft BitFenix nog niet bekendgemaakt.