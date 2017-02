Door Mark Hendrikman, zaterdag 25 februari 2017 14:08, 22 reacties • Feedback

Zenimax wil dat Oculus verboden wordt om de Rift-code verder te gebruiken. Dit omdat de 500 miljoen dollar die moederbedrijf Facebook mogelijk moet betalen aan Zenimax 'niet hoog genoeg is om verdere exploitatie van de technologie door Oculus te voorkomen.'

Het verbod op het gebruik van de code zou hoogstwaarschijnlijk tot gevolg hebben dat Oculus de Rift-headset niet meer zou kunnen verkopen. Waarschijnlijk heeft het ook zijn weerslag op ontwikkelaars die de Oculus-sdk gebruiken, omdat die ook door het bedrijf verstrekt wordt. Een Oculus-woordvoerder noemde het voorstel tegenover Reuters 'wettelijk gebrekkig en feitelijk onjuist'.

Begin februari bepaalde een Amerikaanse jury dat Oculus en moederbedrijf Facebook een schadevergoeding van 500 miljoen dollar moeten betalen aan Zenimax. Dat bedrijf heeft ze naar de rechtbank gesleept omdat ze ervan overtuigd zijn dat John Carmack ten tijde van zijn vertrek bij Zenimax onderzoek en auteursrechtelijk beschermde code heeft gestolen en die aan Oculus heeft gegeven, waar hij nu werkt. Tegen de uitspraak over de 500 miljoen dollar gaan Facebook en Oculus in hoger beroep. Zenimax was uit op een schadevergoeding van zes miljard dollar.