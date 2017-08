'Consortium met Apple biedt 18 miljard dollar voor geheugendivisie Toshiba'

Een consortium met daarin Apple en SK Hynix heeft naar verluidt 18 miljard dollar geboden op de nand-divisie van Toshiba. Het Japanse bedrijf is al een tijdje bezig met de verkoop van de divisie en het leek erop alsof Western Digital de tak zou opkopen.

Het consortium staat onder leiding van investeerder Bain Capital, meldt persbureau Reuters, dat de informatie van anonieme bronnen heeft. Behalve de investeerder doen ook Japanse banken mee. Bain en SK Hynix leggen samen ongeveer de helft van het bedrag voor het bod op tafel, terwijl Apple ongeveer 3,6 miljard dollar op tafel zou willen leggen.

Toshiba is al langer in gesprek met Western Digital, de voormalige partner in een joint-venture voor de geheugensector. Toshiba werkte samen met SanDisk, totdat WD SanDisk vorig jaar overnam. WD zou hebben aangeboden om na de overname geen controle te nemen over de nand-divisie.

Toshiba heeft zijn nandgeheugenproductie op 1 april afgesplitst in een los bedrijf, Toshiba Memory genaamd, en verkoopt dit onderdeel omdat het na een reeks financiële tegenslagen in financieel zwaar weer zit. Na Samsung is Toshiba op dit moment 's werelds grootste fabrikant van nandgeheugen.