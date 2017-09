'Consortium met Apple en Dell heeft deal met Toshiba voor koop geheugendivisie'

Een consortium onder leiding van investeerder Bain Capital, waarin verder ook Dell, Apple en SK Hynix zitten, betaalt naar verluidt vijftien miljard dollar voor de nandgeheugendivisie van Toshiba. Het Japanse bedrijf heeft de deal nog niet aangekondigd.

De directie van Toshiba is woensdag akkoord gegaan met de deal, zo heeft financieel persbureau Bloomberg gehoord van een anonieme bron. Bain, Toshiba, SK Hynix en het Japanse Hoya krijgen aandelen ter waarde van omgerekend rond zeven miljard in handen. Apple, Dell, Kingston en Seagate krijgen voor ongeveer 3,3 miljard euro aan aandelen in handen. Bain zou onder meer Apple gevraagd hebben meer geld in te leggen, maar Bloomberg weet niet of dat ook is gebeurd.

Toshiba kondigde vorige week aan een intentieverklaring te hebben getekend met het consortium onder leiding van Bain Capital. Dat memorandum of understanding sprak de intentie uit om de deal te sluiten met Bain, maar andere bedrijven mochten blijven bieden en volgens Bloomberg is dat ook gebeurd.

Vermoedelijk kondigt Toshiba de overname snel aan. Daarmee zou een einde komen aan een lang biedingsproces. Toshiba is al langer in gesprek met Western Digital, de voormalige partner in een joint venture voor de geheugensector. Toshiba werkte samen met SanDisk, totdat WD SanDisk vorig jaar overnam. WD zou hebben aangeboden om na de overname geen controle te nemen over de nand-divisie.

Toshiba heeft zijn nandgeheugenproductie op 1 april afgesplitst in een los bedrijf, Toshiba Memory genaamd, en verkoopt dit onderdeel omdat het na een reeks tegenslagen in financieel zwaar weer zit. Na Samsung is Toshiba op dit moment 's werelds grootste fabrikant van nandgeheugen.