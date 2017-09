Gebruikers Airbnb in VS kunnen restaurants boeken vanuit app

Gebruikers van Airbnb kunnen in de VS vanuit de app restaurants gaan reserveren. Dat is mogelijk in zestien restaurants. Gebruikers krijgen een selectie van restaurants in de buurt te zien, aldus het bedrijf. Dat gebeurt via een dienst, waar Airbnb eerder dit jaar in investeerde.

Airbnb zet Resy in de eigen app, zegt het bedrijf. De reserveersite begint met de dienst in zestien steden, waaronder New York en Los Angeles. Er komen vertalingen, zodat Airbnb-klanten die de VS bezoeken de reserveringen in de eigen taal kunnen doen. Er zitten in totaal 650 restaurants in de app.

Er zullen de komende tijd ook diensten bijkomen, zoals de mogelijkheid om samen te dineren met andere klanten van Airbnb die in de buurt zitten. Ook zouden er tafels moeten komen exclusief voor Airbnb-klanten, zodat gebruikers ook terechtkunnen in restaurants die volgeboekt zitten.

Resy en Airbnb willen de komende maanden de functie uitbreiden naar andere landen. Het is onbekend of wanneer restaurants in de Benelux via Airbnb te boeken zullen zijn.