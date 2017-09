Apple Watch Series 3 kan onbedoeld 4g-verbinding verliezen

Apple werkt aan een fix voor een bug in de 4g-versie van de Apple Watch Series 3. Het horloge maakt verbinding met wifi-netwerken zonder erop in te loggen, waardoor gebruikers de 4g-verbinding verliezen en dus geen internet meer hebben.

Apple heeft in een statement aan techsite The Verge het probleem uitgelegd. Het issue treedt op als er een wifi-netwerk in de buurt is dat geen wachtwoord heeft, maar die pas werkt na het inloggen. Daardoor denkt het horloge een betere internetverbinding te hebben dan via 4g en stapt het horloge over van het mobiele netwerk naar het wifi-netwerk.

Het probleem kwam naar voren in diverse reviews van het nieuwe horloge, dat Apple vorige week aankondigde. Apple onderzoekt een fix, maar of en wanneer die komt is nog niet bekend. Met de 4g-verbinding kunnen kopers van het horloge de iPhone thuislaten, terwijl ze op hetzelfde nummer bereikbaar blijven voor telefoontjes, sms'jes en chatberichten. Vanaf volgende maand kan het horloge bovendien muziek streamen via Apple Music.

De 4g-versie van de Series 3 komt voorlopig niet uit in de Benelux. Apple moet daarvoor eerst deals sluiten met providers, omdat die de e-sim in het horloge moeten ondersteunen. Daarnaast geldt het als tweede sim op een abonnement en providers vragen daar vaak extra geld voor. In de Verenigde Staten is dat tien dollar per maand voor een Apple Watch. Die kosten komen bovenop de aanschafkosten voor de smartwatch.