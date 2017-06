Japans overheidsfonds wil dat Toshiba en WD juridisch geschil bijleggen

Een consortium, met onder meer een Japans overheidsfonds, de Japanse ontwikkelingsbank en het Zuid-Koreaanse SK Hynix, heeft Toshiba opgeroepen het juridische geschil met Western Digital bij te leggen voordat de groep investeert in de noodlijdende nandgeheugendivisie.

Het consortium heeft sterke steun van de overheid, mede omdat het Innovation Network Corp of Japan, een publiek-private samenwerking tussen de Japanse overheid en grote technologiebedrijven, ervan deel uitmaakt. Het consortium is daardoor een goede kandidaat voor de overname, maar het is bezorgd over de juridische risico's als het conflict tussen Toshiba en Western Digital niet uit de wereld is, zo meldt een bron aan Reuters.

Vorige maand stapte Western Digital nog naar een arbitragecommissie om te voorkomen dat Toshiba zijn chipdivisie van de hand doet. Volgens het bedrijf is de verkoop in strijd met de voorwaarden van de joint venture tussen Western Digitals dochterbedrijf SanDisk en Toshiba. De arbitragezaak vindt in Californië plaats en heeft als doel de oprichting van Toshiba Memory terug te draaien. Volgens WD heeft Toshiba zijn activiteiten op het gebied van nandproductie ondergebracht bij Toshiba Memory zonder SanDisk om goedkeuring te vragen.

WD heeft onlangs ook een zaak aangespannen bij een Californische rechtbank om de verkoop van de chipdivisie te kunnen voorkomen. Het rechterlijk bevel dat daarvoor is aangevraagd, is bedoeld als extra zekerheid totdat de arbitragecommissie uitspraak heeft gedaan.

Op 10 juni meldde een bron aan Reuters dat Western Digital zijn bod op de nandgeheugendivisie van Toshiba zou hebben verhoogd tot een bedrag van 18 miljard dollar, omgerekend ongeveer 16 miljard euro. Het bod zou een laatste poging zijn van Western Digital om de tak binnen Toshiba over te nemen. Toshiba zou vrezen dat een overname door Western Digital leidt tot antitrustonderzoeken, omdat WD al een grote producent van nandgeheugen is en zijn positie verder zou versterken met de overname van Toshiba's chipdivisie.

Volgens een Japanse krant is Toshiba voor de overname inmiddels dicht bij een overeenkomst met het consortium. Dat betekent dat andere gegadigden, zoals de Amerikaanse chipmaker Broadcom en Western Digital, wellicht achter het net vissen.

De Japanse minister van Handel uitte eerder al zijn zorgen over het dispuut tussen de beide bedrijven en riep beide partijen toen al op in goede harmonie te blijven samenwerken bij de verkoop van de chipdivisie van Toshiba. De minister is bezorgd dat het geschil de verkoop van Toshiba's geheugendivisie in gevaar brengt, maar hij gaf ook aan niet van plan te zijn te interveniëren. De Japanse overheid wil de productie graag in Japan houden, gelet op de strategische waarde van de chipproductie voor toekomstige Japanse technologie.

Toshiba splitst zijn nandgeheugenproductie af in een los bedrijf, Toshiba Memory genaamd, en verkoopt een deel omdat het na een reeks financiële tegenslagen in financieel zwaar weer zit. Na Samsung is Toshiba op dit moment 's werelds grootste fabrikant van nandgeheugen.