Nest komt met goedkopere thermostaat met nieuw ontwerp

Nest heeft een nieuwe slimme thermostaat gepresenteerd. De Thermostat E komt in de Verenigde Staten uit voor 169 dollar, 80 dollar goedkoper dan het huidige model. De nieuwe versie heeft vrijwel alle functionaliteit van de bestaande Learning Thermostat.

Het nieuwe model heeft een subtieler ontwerp en meer op een traditionele thermostaat. Het display zit achter een laag van matglas en toont enkel grote nummers en grove iconen als er aan de ring wordt gedraaid om de temperatuur in te stellen.

Net als de Learning Thermostat waarvan Nest sinds 2011 verschillende versies op de markt bracht, is de Thermostat E verbonden met internet en kan hij bediend worden met een smartphone-app. Ook kan de thermostaat aan de aanwezigheid van de telefoon zien of de gebruiker wel of niet thuis is en daarop de temperatuur aanpassen. De thermostaat ondersteunt spraakassistenten als Amazon Alexa en Google Assistant. Apple HomeKit-integratie is er nog niet.

De enige functie die de Thermostat E niet heeft, is Afstandweergave. Het duurdere model kan opmerken als een gebruiker in de ruimte is waar de thermostaat hangt, van een afstand tot vijf meter. Met Afstandweergave ingeschakeld wordt dan het scherm aangezet zodat de temperatuur is af te lezen.

In de VS begint Nest deze week met het leveren van de Thermostat E voor 169 dollar. De Learning Thermostaat blijft op de markt voor 249 dollar. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe thermostaat naar de Benelux komt en wat deze gaat kosten.