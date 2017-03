Door Arnoud Wokke, woensdag 8 maart 2017 17:24, 7 reacties • Feedback

Google-zusterbedrijf Nest zou werken aan een goedkopere versie van zijn zelflerende thermostaat. Dat schrijft financieel persbureau Bloomberg. Het apparaat zou ruimtes in huis apart kunnen verwarmen en volgend jaar op de markt moeten komen.

Om de prijs van de thermostaat te drukken zou Nest goedkopere componenten willen gebruiken voor de nieuwe versie van de thermostaat, meldt Bloomberg op basis van een anonieme bron binnen het bedrijf. Zo zou er een prototype zijn zonder metalen omlijsting. De nieuwe versie zou onder 200 dollar moeten kosten, waar de huidige in Amerikaanse valuta 249 dollar kost. In de Benelux kost de v3-versie van de Nest 249 euro.

Met sensoren zou de thermostaat ook de temperatuur per kamer kunnen regelen, zo schrijft het persbureau. Uit de bewoording is onduidelijk of alleen de nieuwe, goedkopere Nest dat kan of dat de functie ook beschikbaar komt voor huidige modellen. De goedkopere variant zou volgend jaar moeten uitkomen.

Daarnaast werkt het zusterbedrijf van Google aan een alarmsysteem, dat zou bestaan uit een centrale hub met touchscreen, sensoren voor op ramen en deuren en een accessoire voor aan sleutelbossen voor het in- en uitschakelen van het systeem. Dat zou dit jaar moeten verschijnen. Nest heeft nu al de Nest Cam op de markt, een beveiligingscamera dat het uitbracht na de overname van Dropcam enkele jaren geleden.

Nest heeft niet gereageerd op de geruchten over de nieuwe producten. De auteur van het stuk van Bloomberg, Mark Gurman, staat als betrouwbaar bekend. Tijdens zijn periode bij 9to5 Mac bracht hij veel informatie over onaangekondigde Apple-producten naar buiten die in vrijwel alle gevallen bleek te kloppen.