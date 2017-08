'Smartphonelekker' Evan Blass toont mogelijk nieuw ontwerp Nest-thermostaat

'Smartphonelekker' Evan Blass heeft op Twitter een afbeelding geplaatst van een nieuw ontwerp van de slimme Nest-thermostaat. Mogelijk gaat het om een goedkopere versie van het apparaat, waarover al eerder meldingen naar buiten kwamen.

Blass levert verder geen informatie bij het plaatje. Het nieuwe ontwerp ziet eruit alsof het bestaat uit plastic in plaats van overwegend metaal en glas, wat het huidige ontwerp heeft. Het gebruik van goedkoper materiaal zou rijmen met een bericht van insiders uit maart van dit jaar. Daarin stond het bedrijf zou werken aan een goedkopere versie van de slimme thermostaat, die 49 dollar minder zou kosten dan het bestaande model van 249 dollar. In de Benelux kost het apparaat 249 euro. In dat bericht stond ook al dat de metalen rand aan de buitenkant vervangen zou worden, wat aan de hand van dit plaatje lijkt te kloppen.

De nieuwe thermostaat van Nest is volgens het eerdere bericht in staat om de temperatuur per kamer te regelen. Dat is een functie die het huidige model niet heeft en het is onduidelijk of dit later aan de bestaande thermostaat toegevoegd zou worden. Het zou in ieder geval logisch zijn dat het duurdere model minstens alle functionaliteiten van het goedkopere model heeft.

Nest zou ook werken aan een slim alarmsysteem, maar daarvan hebben we nog niets concreets gezien. Wel is in de tussentijd ook een nieuwe beveiligingscamera genaamd de Nest Cam IQ op de markt gebracht door de Google-dochter.

De slimme thermostaat van Nest is in staat om binnen enkele weken te leren wat voor een dagindeling en voorkeuren de gebruiker heeft. Nadat een tijd lang de temperatuur met de hand is ingesteld, neemt het apparaat dit geleidelijk zelf over en tracht voor de eigenaar zo veel mogelijk geld te besparen door bij afwezigheid de temperatuur naar beneden bij te stellen.