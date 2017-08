Singleplayer Mass Effect: Andromeda krijgt geen dlc en updates meer

BioWare maakt bekend dat het de ontwikkeling van de singleplayer van Mass Effect: Andromeda staakt. Dit gedeelte van het spel gaat geen aanpassingen meer krijgen en ook geen aanvullingen, in de vorm van bijvoorbeeld dlc. Het verhaal wordt verder verteld in de vorm van multiplayermissies.

BioWare Montreal laat weten dat update 1.10 de laatste was voor de game. De studio gaat zich verder richten op het ontwikkelen van de nieuwe multiplayermissies, character kits en andere online zaken. In het verhaal van Andromeda zitten echter meerdere duidelijk verwijzingen naar content die later uitgebracht zou moeten worden in de vorm van bijvoorbeeld dlc. Die gaat er nu dus niet meer komen. Voor het verdere verhaal zijn spelers dus alleen nog aangewezen op de multiplayermissies. Hoeveel van het verdere verhaal die missies zullen vertellen, is niet duidelijk. De studio verwijst daarvoor ook naar de verschillende boeken en stripboeken.

De vierde game in de franchise van sciencefiction-actie-rpg's kreeg veel kritiek over zich heen vanwege de gebrekkige technische staat waarin de game verkeerde na zijn release. De situatie was zodanig serieus dat de studio een week na het uitkomen van het spel in een bericht liet weten dat er hard gewerkt werd aan het implementeren van alle kritiek en feedback. Hoewel er verschillende updates zijn geweest sinds het uitkomen van de game, gaan er nog steeds geluiden op vanuit de spelersgroep die zeggen dat de game nog niet in een acceptabele staat is. De game is vijf maanden op de markt.