EA maakt Mass Effect: Andromeda voor iedereen tien uur gratis speelbaar

Uitgever Electronic Arts heeft de trialversie van Mass Effect: Andromeda beschikbaar gesteld voor iedereen. De game kan tien uur lang gratis gespeeld worden, zowel singleplayer als multiplayer. De trial was eerder alleen beschikbaar voor leden van EA Access.

De trial van Mass Effect is in feite de volledige game, de enige beperking is dat er maximaal tien uur gespeeld kan worden. Volgens de Mass Effect-website is de probeerversie tot 1 november dit jaar beschikbaar op de pc, PlayStation 4 en Xbox One. Als gamers de trial spelen en daarna het spel aanschaffen, behouden ze de gemaakte progressie.

EA bracht bij de introductie van de game al een vergelijkbare trial uit via Origin, maar die was alleen beschikbaar voor leden van abonnementsdienst EA Access. Een andere manier om de game te spelen zonder deze aan te schaffen was er nog niet.

Mass Effect: Andromeda verscheen in maart en kreeg bij de release veel kritiek vanwege bugs, technische fouten en slechte gezichtsanimaties. Na de release beloofde ontwikkelaar BioWare met verbeteringen te komen door updates uit te brengen. Inmiddels zijn er verschillende patches uitgebracht. Vorige week kwam er een update uit die de Denuvo-drm uit de game heeft verwijderd.