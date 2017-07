Nintendo staakt productie New 3DS in Japan

Uit een melding op de website van Nintendo Japan blijkt dat in het thuisland de productie New 3DS gestaakt is. Het is onduidelijk of de handheld in andere regio's leverbaar blijft. De productiestop komt kort na de introductie van de New Nintendo 2DS XL.

Waar Nintendo Japan op de pagina van de New 3DS aangeeft dat de handheld niet langer geproduceerd wordt, staat een dergelijke vermelding niet op de pagina's van de 2DS, de New 2DS XL en de New 3DS XL. Of de New 3DS daarmee wereldwijd uit de handel genomen wordt, is nog niet duidelijk. Dat lijkt echter wel het geval, zeker gezien de uitspraken die Reggie Fils-Aime in mei al deed. Bij de aankondiging van de New Nintendo 2DS XL stelde de topman van Nintendo of America al dat de nieuwe variant geschikt is voor mensen die 'iets tussen de 2DS en de New 3DS XL willen'. De New 3DS liet hij daarbij onvermeld.

Ook in andere uitingen rond de New 2DS XL noemt Nintendo enkel de 2DS en de New 3DS XL, en niet de kleinere New 3DS. In hetzelfde interview stelt Fils-Aime dat wat Nintendo betreft de 2DS geschikt is voor de jongste doelgroep, de New 3DS XL is het paradepaardje en de New Nintendo 2DS XL moet het gat tussen die twee vullen.

De New 3DS verscheen in oktober 2014 op de markt en er werden tot eind vorig jaar wereldwijd 2,49 miljoen exemplaren van verkocht. De XL-variant verscheen begin 2015 en was direct succesvoller. Tot eind 2016 zijn daar 9,82 miljoen exemplaren van verkocht. Ook gezien de verkoopaantallen lijkt een productiestop van de New 3DS logisch.