Er zijn Nintendo-fans die hoopten dat het Japanse concern zou stoppen met zijn mobiele lijn, en dus geen nieuwe handhelds - en vooral ook geen nieuwe games voor de DS-familie - meer zal maken. De gedachte daarachter is dat Nintendo dan al zijn ontwikkelaars inzet om games te maken voor de nieuwe Switch. Wie op die dit scenario heeft gewacht, werd onlangs opgeschrikt door de even verrassende als onverwachte aankondiging van de New Nintendo 2DS XL, die op 28 juli verschijnt. Duidelijk is dat Nintendo absoluut niet van plan is om de handheld-tak vaarwel te zeggen ten gunste van de Switch.

Gelijk hebben de Japanners. De verschillende varianten van de DS hebben inmiddels weliswaar zware concurrentie van mobiele telefoons en tablets, maar er worden er nog steeds erg veel van verkocht. Nintendo verwacht dat de 3DS binnen een jaar de grens van 70 miljoen verkochte exemplaren zal passeren. Geen slecht resultaat, zeker als je weet dat Nintendo het komend jaar ook 10 miljoen exemplaren van de Switch denkt te verkopen. Er zit nog genoeg leven in de DS-familie, dus is er ruimte voor een nieuwe variant, moet men in Japan hebben gedacht. Die nieuwe variant komt er deze zomer, in de vorm van de 2DS XL.

Vier varianten

Daarmee heeft Nintendo binnenkort vier verschillende varianten van de DS in de aanbieding. De oude 2DS blijft leverbaar en is het instapmodel dat voor 90 euro in het schap ligt. De New 3DS blijft het topmodel dat voorzien is van alle toeters en bellen, en kost zo'n 100 euro meer. Daar zijn twee varianten van: de gewone versie en een XL-variant, die beide ongeveer even duur zijn. Daartussen komt nu de 2DS XL. Voor de Benelux noemt Nintendo geen prijs, maar in de VS krijgt het apparaatje een adviesprijs van 150 dollar. Waarschijnlijk gaat de 2DS XL hier dus 150 euro kosten.

Wat krijg je dan voor die 150 euro? Eigenlijk een New 3DS XL die geen 3d weer kan geven, daar komt het kort gezegd op neer. De 2DS XL heeft schermen van dezelfde afmetingen, dezelfde processor en gpu aan boord en dezelfde knoppenindeling als de 3DS XL. Je kunt er ook dezelfde games op spelen. Om het toch even op een rij te zetten: de nieuwe variant heeft een scherm van 2,88 inch dat uit 800 bij 240 pixels bestaat. Het enige verschil is dus dat het geen 3d weer kan geven. Dat betekent ook dat de schuif is verdwenen waarmee de intensiteit van het 3d-effect kan worden ingesteld. Ook de volumeregelaar is verdwenen van zijn plek naast het bovenste scherm. Hij is nu te vinden op de zijkant van het systeem, links naast het onderste scherm.

Verschoven aansluitingen

Er zijn meer van dergelijke verschuivingen. De aansluitingen zitten nu allemaal in de rand van de onderste helft van het apparaat, in de zijde die naar je toe wijst. Daar vind je de aan/uit-knop, de aansluiting voor je hoofdtelefoon, de stylus - die dit keer bijna de helft korter is - en een klepje waarachter niet alleen de gamecartridge schuilgaat, maar ook de sd-kaart. Dat laatste betekent dat je de kast niet meer hoeft open te schroeven om de sd-kaart te vervangen, zoals bij de New 3DS XL het geval is. Nintendo levert overigens een sd-kaart van 4 GB mee. De klep is nieuw en maakt dat cartridges minder snel uit de handheld vallen dan bij de voorgangers. Links en rechts van deze aansluitingen vind je twee gleufjes waarachter de speakers van de 2DS XL schuilgaan. Het geluid is daarmee wat minder direct op de speler gericht dan bij de New 3DS XL, waar de speakers zich naast het bovenste scherm bevinden en bovendien ruimer zijn bemeten. Vooral dat laatste is jammer, zo bleek toen we de 2DS XL uit konden proberen op het kantoor van Nintendo Benelux. Het geluid van de speakers van de 3d-variant is beter dan dat van de nieuwe versie, al koop je een handheld niet voor het geluid. En mocht je het beste uit het geluid willen halen, dan is een hoofdtelefoon een betere optie.

Daarmee zijn we er nog niet. De 2DS XL heeft dezelfde nfc-chip als de 3DS XL, waardoor je een amiibo op het onderste scherm kunt plaatsen. Hij heeft ook de c-stick die de 3d-variant heeft, en vier schouderknoppen in plaats van de twee van de originele 2DS. Met name dat maakt de 2DS XL veelzijdiger dan de 2DS. Nu kun je immers alle games spelen die voor het DS-platform zijn verschenen, terwijl je op de oorspronkelijke 2DS soms knoppen tekort komt. Het voornaamste verschil tussen de 2DS XL en met name de New 3DS XL is echter vooral het gewicht. Waar het 3d-model 330 gram weegt, weegt de nieuwe variant slechts 260 gram, en dat verschil is duidelijk voelbaar. Het zorgt ervoor dat de 2DS XL makkelijker in de hand ligt.