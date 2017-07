Samengevat De New Nintendo 2DS XL lijkt misschien een overbodige toevoeging aan het assortiment, naast de al bestaande 2DS en 3DS XL, maar dat is hij zeker niet. De 2DS XL heeft geen 3d, maar daar zullen weinig mensen van wakker liggen. Er zijn wat minpunten: de schouderknoppen bezorgen net iets sneller kramp, de speakers klinken slechter en met name het bovenste scherm is minder goed dan dat van de 3DS XL. Daar staat tegenover dat de 2DS XL minder zwaar is en een beter verdeeld gewicht heeft. Daardoor ligt hij prettiger in de hand. Hij is bovendien een stuk goedkoper dan de 3DS XL. Zwaarwegend vinden we de verschillen niet, en ze wegen ook niet op tegen het prijsverschil. Wie niet perse op 3d zit te wachten, heeft aan de New 2DS XL een lekkere handheld. Pluspunten Prijs

Lichter

Completer dan 2DS Minpunten Bovenste scherm

Speakers

Schouderknoppen Eindoordeel Getest New Nintendo 2DS XL Blauw/Zwart Prijs bij publicatie: € 150,- Bekijk product

We hoeven de vraag of het slim is van Nintendo om met een nieuwe editie van de DS te komen niet te beantwoorden, maar intrigerend is hij wel. In 2005, toen de eerste versie van de DS in Europa verscheen, was een handheld een vanzelfsprekendheid. Vooral omdat Nintendo toen al 15 jaar zeer succesvol was met zijn handzame apparaatjes. Het afgelopen jaar is er echter veel veranderd, vooral bij Nintendo zelf. De Japanners zijn eindelijk games gaan maken voor iOS en Android, zodat je officiële Nintendo-games kunt spelen op het apparaat dat je altijd bij je hebt. Verder is er inmiddels de Switch. Officieel wellicht geen echte handheld, maar wel degelijk een apparaat dat je makkelijk meeneemt om onderweg te gamen. Er is dus concurrentie voor de DS, uit eigen kring. Toch ziet Nintendo zelf ruimte voor een nieuwe handheld: de New Nintendo 2DS XL. De tijd zal leren of die ruimte er inderdaad is. Aan het apparaat zelf zal het niet liggen, zo kunnen we wel vast verklappen.

Een nieuwe variant van de DS wil overigens niet zeggen dat de oude modellen uit de handel gaan. De 2DS is niet overal meer verkrijgbaar, en de kleine variant van de New 3DS is helemaal moeilijk te vinden. Ze kunnen echter nog steeds worden geleverd. Een winkelier die er brood in ziet, kan ze bij Nintendo bestellen. Officieel valt de New Nintendo 2DS XL qua winkelprijs ergens tussen de 2DS en de 3DS XL. De 2DS kost ongeveer 90 euro, de 3DS XL is zo'n 100 duurder, en de New Nintendo 2DS XL gaat ongeveer 150 euro kosten. Voor dat geld levert Nintendo een lader mee. Dat lijkt logisch, maar bij de 3DS XL werd hij niet meegeleverd.

Zonder 3d

Ook wat de eigenschappen betreft zit de New Nintendo 2DS XL tussen de 2DS en de 3DS XL in. De 2DS XL is niet de plank die de 2DS is, maar een inklapbaar apparaat zoals de 3DS XL. Sterker nog, de 2DS XL lijkt sterk op de 3DS XL. Hij is in grote lijnen een 3DS XL die geen 3d weer kan geven. De 2DS XL heeft schermen van dezelfde afmetingen, dezelfde processor en gpu aan boord, en dezelfde knoppenindeling als de 3DS XL. Je kunt er ook dezelfde games op spelen.

De 2DS XL heeft een scherm van 2,88 inch dat uit 800 bij 240 pixels bestaat. Heel veel pixels heeft het scherm daarmee niet. Dikke kans dat je telefoon een hogere pixeldichtheid heeft. Toch is dat niet zo'n probleem, en het heeft ook een voordeel. Met minder pixels vraagt het scherm minder van de batterij, en dat is bij een handheld wat waard. Doordat het scherm geen 3d weer kan geven, is de schuif verdwenen waarmee de intensiteit van het 3d-effect kan worden ingesteld. Verder zit de volumeregelaar niet meer op de plek naast het bovenste scherm. Hij is naar beneden verplaatst., je vindt hem nu op de linker zijkant, naast het onderste scherm. Tot slot is de camera uit de klep gesloopt en naar een plek tussen beide schermen in verhuisd. Hij is nu in het scharnier verwerkt. Dat is een minder goede plek, want hij is nu minder makkelijk op je gezicht te richten. Gelukkig zijn er maar weinig games waarin de camera wordt gebruikt, dus doorgaans hindert het niet.