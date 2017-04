Door Arnoud Wokke, vrijdag 28 april 2017 08:00, 21 reacties • Feedback

Nintendo heeft de 2DS XL gepresenteerd. De handheld heeft ten opzichte van de 2DS grotere schermen, terwijl de processor volgens de fabrikant krachtiger is. Daarnaast zitten er enkele controls extra op de handheld.

De 2DS XL heeft net als de 3DS XL schermen met een diagonaal van 4,88" en 4,18", waarbij de lcd een resolutie heeft van 400x240 pixels. Bij de reguliere 2DS is dat 3,53" en 3,02" bij dezelfde resolutie. De XL-versie heeft bovendien een C-stick voor controle over onder meer de camera en schouderknoppen.

De handheld verschijnt als duurdere variant van de 2DS, de goedkoopste versie in de lijn van DS-producten van Nintendo. Zoals de naam suggereert, heeft het scherm geen 3d-functionaliteit en gebruikers kunnen 3d-elementen in games dus niet zien.

De 2DS XL verschijnt op 28 juli in de Verenigde Staten voor een adviesprijs van 149,99 dollar. Er zijn nog geen details over een prijs en release in de Benelux. Het is de eerste handheld die Nintendo presenteert sinds het uitbrengen van de Switch. De Switch is bruikbaar als console voor thuis en als handheld.