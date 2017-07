Nintendo brengt New Nintendo 2DS XL uit

De nieuwe handheldconsole New Nintendo 2DS XL ligt sinds vrijdag in de winkels, als duurdere variant op de reguliere 2DS. Nintendo heeft te kennen gegeven dat de spelcomputer voor 149 euro wordt verkocht.

Nintendo had eerder al wereldkundig gemaakt dat het de New Nintendo 2DS XL uit zou brengen op 28 juli, maar met een persbericht heeft het bedrijf dit nu ook bevestigd voor de Nederlandse markt. Voor 149 euro is de draagbare spelcomputer te koop; verscheidene winkels hebben inmiddels al een voorraad beschikbaar. Er is een zwart met blauwe versie beschikbaar, en een wit met oranje versie. Volgens de fabrikant zijn er bij de release van de New Nintendo 2DS XL meer dan 1000 compatibele spellen.

De New Nintendo 2DS XL werd eind april aangekondigd. Nintendo zet het apparaat in de markt als een duurdere versie van de gewone 2DS, waarbij de schermafmetingen van de XL-versie, met 4,88" en 4,18", groter zijn. Tweakers publiceerde eerder deze maand al een review van de handheldconsole.