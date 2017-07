PlayerUnknown's Battlegrounds krijgt servers voor first person-perspectief

PlayerUnknown's Battlegrounds krijgt speciale servers waarin spelers alleen gebruik kunnen maken van het eerstepersoonsperspectief. Dat maakt het spel moeilijker, omdat spelers dan niet meer de camera kunnen bedienen om over muurtjes heen te kijken.

Brendan Greene, bedenker van het spel, meldt ook op Twitter dat de first person-modus eerst naar Europese en Amerikaanse servers komen voor de gamemodi solo en duo. Daarna wordt het uitgebreid naar andere regio's. Vooralsnog is de first-person-functionaliteit niet beschikbaar voor squads. Spelers hebben de mogelijkheid om te kiezen voor servers met de first person-gameplay, maar worden daartoe niet gedwongen.

Op dit moment is het in PlayerUnknown's Battlegrounds mogelijk om te wisselen tussen first en third person. In het derdepersoonsperspectief kan de camera worden gecontroleerd zodat er bijvoorbeeld om en over muurtjes heen kan worden gekeken, zonder dat de speler zijn positie hoeft prijs te geven. Dit voordeel verdwijnt bij de nieuwe servers.

De nieuwe servers zonder de mogelijkheid te schakelen naar het derdepersoonsperspectief, zijn toegankelijk nadat de volgende maandelijkse update wordt uitgebracht. Waarschijnlijk komt deze update in de komende weken beschikbaar.