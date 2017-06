Door Joris Jansen, maandag 12 juni 2017 21:36, 18 reacties • Feedback

De maker van PlayerUnknown's Battlegrounds, Brendan Green van ontwikkelaar Bluehole, heeft op de E3-gamebeurs bekendgemaakt dat er een systeem wordt toegevoegd waardoor spelers met hun karakters kunnen klimmen en over obstakels en door ramen kunnen springen.

Het is nog onbekend wanneer deze toevoeging aan PlayerUnknown's Battlegrounds wordt geïntroduceerd. Een andere toevoeging aan de game zijn weerseffecten; het is nog onduidelijk of het weerstype aan het begin van een ronde vastligt of dat het gedurende een ronde kan veranderen. Daarnaast komen er twee nieuwe maps uit. Tot slot heeft Green ook laten weten dat hij van plan is om een volledig 3d-replay-systeem te introduceren. Mogelijk komt er daarmee ook een killcam beschikbaar.

Maandag werd al bekend dat PlayerUnknown's Battlegrounds later dit jaar ook een consoleversie krijgt; het komt alleen beschikbaar voor de Xbox One. Daarnaast krijgt de game in de daadwerkelijke releaseversie een update om gebruik te maken van de extra mogelijkheden die de Xbox One X biedt.

PlayerUnknown's Battlegrounds is een zogenaamde battle royale-game, waarin spelers met 100 tegelijk op een groot onbewoond eiland gedropt worden en ervoor moeten zorgen dat alleen hun team, bestaande uit maximaal 4 spelers, overleeft. Het is in de matches zaak om zo snel mogelijk wapens bij elkaar te sprokkelen en te zorgen dat spelers niet buiten de almaar krimpende speelzone komen. De game geniet momenteel veel populariteit.