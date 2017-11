Test van PC 1.0 komt tijdelijk naar servers van PlayerUnknown's Battlegrounds

De grote PC 1.0-patch van PlayerUnknown's Battlegrounds komt vanaf dinsdagochtend beschikbaar op testservers. Deze patch introduceert onder andere het vaulting-systeem, waardoor spelers kunnen klimmen en over obstakels en door ramen kunnen springen.

Deze testversie is vanaf 3.00 uur in de ochtend van 14 november uit te proberen. Volgens de maker van de game blijven de testservers minimaal een dag lang open voor spelers. Spelers kunnen tijdens deze testsessies mogelijk last hebben clients die vastlopen. Volgens de ontwikkelaar is de huidige build nog niet geheel stabiel, maar men vindt het belangrijk om spelers toch alvast de kans te geven de vernieuwingen te testen.

Naast de toevoeging van de mogelijkheid om bijvoorbeeld door ramen te springen, is het veranderde ballistische systeem een belangrijke vernieuwing. Afgevuurde kogels en projectielen worden volgens de officiële patchnotes nu meer beïnvloed door luchtweerstand. Daardoor verliezen ze meer snelheid en zullen ze eerder een dalende baan laten zien over grotere afstanden.

Verder hebben de grotere vizieren van geweren nu een variabel zoommechanisme, wat te bedienen is het met scrolwiel van de muis. Ook zijn er aanpassingen doorgevoerd zodat het meer uitmaakt waar een tegenstander geraakt wordt. De nek wordt nu beschermd door de helm, terwijl een treffer op borsthoogte meer schade toebrengt. Andere merkbare wijzigingen zijn de aanpassingen bij voertuigen, waardoor onder andere het rijden met voertuigen realistischer moet aanvoelen. Tot slot worden er serveroptimalisaties doorgevoerd.

Het team achter PlayerUnknown's Battlegrounds heeft niet gezegd wanneer PC 1.0 definitief beschikbaar komt. De PC 1.0-versie had eigenlijk al eerder op testservers beschikbaar moeten komen, maar dit werd toen uitgesteld vanwege een niet nader benoemd probleem. In principe moet deze nieuwe versie eind december verschijnen.