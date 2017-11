Gerucht: Apple brengt in 2018 drie smartphones uit met iPhone X-ontwerp

Apple gaat in 2018 drie nieuwe smartphones uitbrengen die zijn gebaseerd op het randloze ontwerp van de iPhone X. Dat beweert de analist Ming-Chi Kuo. Het gaat om drie toestellen met verschillende schermafmetingen.

Ming-Chi Kuo stelt dat Apple allereerst komt met een 6,5"-toestel dat net als de iPhone X is voorzien van een oledscherm. Daarnaast zal Apple volgens de analist nog een toestel met een oledscherm op de markt brengen, al is het scherm van deze met een diagonaal van 5,8" een stuk kleiner; dit zal mogelijk de opvolger van de huidige iPhone X worden. Qua schermresolutie zou het bij deze twee toestellen nog steeds gaan om 2436x1125 pixels, de resolutie van de huidige iPhone X.

Tot slot wordt er ook nog een derde toestel geïntroduceerd, een 6,1"-exemplaar dat in tegenstelling tot de andere twee is voorzien van een lcd. Volgens de website MacRumors, die uit een rapport van de analist heeft geciteerd, is het toestel met het 6,1"-scherm bedoeld als midrange-model, en zijn de andere twee smartphones bedoeld voor een hoger marktsegment.

De analist verwacht dat dit goedkopere toestel met een lcd tussen de 649 en 749 dollar zal gaan kosten. Hij deed echter geen voorspellingen over de prijzen van de andere twee toestellen. Verder noemde hij geen concrete periode of datum voor de release van deze smartphones.

Ming-Chi Kuo heeft vaker accurate informatie gegeven op basis van bronnen in de leveranciersketen van Apple. De doorgaans goed ingevoerde analist kwam bijvoorbeeld voorafgaand aan de introductie van de iPhone X met juiste informatie over de specificaties van dit toestel, dat nu ruim een week beschikbaar is.

Eerder kwam de analist met de voorspelling dat Apple de hardware voor Face ID op de iPhone X, onder meer de dotprojector en infraroodontvanger, ook volgend jaar zal gebruiken voor nieuwe modellen van zijn smartphone. Of dit ook daadwerkelijk het geval is voor de drie mogelijke nieuwe smartphones met het iPhone X-ontwerp, is niet duidelijk.