Bluehole richt apart dochterbedrijf op voor PlayerUnknown's Battlegrounds

Bluehole heeft bekendgemaakt dat het een apart dochterbedrijf opricht voor zijn populaire game PlayerUnknown's Battlegrounds. De onderneming krijgt de naam PUBG Corp. en zal zijn hoofdkwartier in Zuid-Korea hebben.

In een mededeling schrijft ceo Chang Han Kim dat bedrijf 'ervoor wil zorgen dat het de operationele efficiëntie heeft om het spel wereldwijd te ondersteunen'. De nieuwe structuur zou tot gevolg moeten hebben dat de ontwikkelaar flexibeler is als het gaat om de uitbreiding van de game, bijvoorbeeld in de richting van e-sports. PUBG Corp. krijgt ook vestigingen in de VS, Europa en Japan, aldus Polygon.

Uit een recent Bloomberg-artikel bleek dat de waarde van Bluehole in de afgelopen drie maanden vervijfvoudigd is en nu neerkomt op 4,6 miljard dollar. Daarbij baseerde het persbureau zich op informatie van een bedrijf dat Koreaanse aandelen in de gaten houdt. In het interview met Bloomberg zei Bluehole-oprichter Chang Byung-gyu bovendien dat er gesprekken zijn met het Chinese Tencent. De eigenaar van onder meer League of Legends en Clash Royale zou een aandeel willen kopen en geïnteresseerd zijn in het uitgeven van de game.

PUBG maakt al een tijdje een grote groei door, zo passeerde de game onlangs het piekrecord van Dota 2 op Steam. Dit gebeurde toen er recentelijk 1.349.584 spelers tegelijkertijd online waren. De game is inmiddels meer dan tien miljoen keer verkocht.