PlayerUnknown's Battlegrounds wordt mogelijk verboden in China

PlayerUnknown's Battlegrounds wordt wellicht verboden in China. De Audio-Video and Digital Publishing Association, een toezichthoudende organisatie in China, vindt dat de shooter te gewelddadig is.

Volgens de toezichthouder in China is de game te bloederig en gewelddadig om verkocht te mogen worden, zo meldt Bloomberg. De opzet van het spel wordt door de toezichthouder aangeduid als een soort gladiatorengevecht uit het oude Rome, waarbij er maar één persoon in leven blijft; volgens de organisatie past dat niet bij de socialistische waarden van China en is het te schadelijk voor jonge gamers. De toezichthouder wil ontwikkelaars ook ontmoedigen om binnen het genre battle royale games uit te brengen.

Het lijkt op basis van deze uitlatingen onwaarschijnlijk dat PlayerUnknown's Battlegrounds een officiële licentie zal krijgen in China, mede omdat de toezichthouder al overleg heeft gevoerd met een Chinese instantie die een groot deel van de audiovisuele content in het land moet goedkeuren. De game kan in China kan alleen via een vpn-verbinding worden gedownload.

Uit een recente grafiek van Steam Spy blijkt dat PlayerUnknown's Battlegrounds wereldwijd verreweg het populairst is in China: het aantal actieve spelers ligt daar bijna op 6 miljoen, veel meer dan in welke andere regio dan ook. Dit aantal stijgt ook nog altijd aanzienlijk, terwijl het aantal spelers in andere regio's veelal aan het stabiliseren of dalen is.