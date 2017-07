PlayerUnknown's Battlegrounds zo goed als vijf miljoen keer verkocht

PlayerUnknown's Battlegrounds is zo goed als vijf miljoen maal verkocht. De Early Access-shooter heeft dit aantal bereikt in een periode van vier maanden. Dat blijkt uit cijfers van Steam-statistiekenwebsite Steam Spy.

Steam Spy geeft momenteel aan dat de game 5.029.228 eigenaren op Steam heeft, met een foutmarge van maximaal rond de 60.000. Het zou dus kunnen zijn dat de game nog net geen vijf miljoen eigenaren heeft, maar op Twitter liet de ontwikkelaar van Steam Spy, Sergey Galyonkin, onlangs nog weten dat de statistieken van de site vier dagen achter lopen op de werkelijkheid. Dat, in combinatie met het feit dat de game dagelijks tienduizenden keren 'over de toonbank' is gegaan in de afgelopen maand, maakt het zeer waarschijnlijk dat de vijf miljoen al is gepasseerd. "De game verkoopt echt als een malle," voegt de Steam Spy-ontwikkelaar er nog aan toe. Vanuit gameontwikkelaar Bluehole is nog geen berichtgeving gekomen hierover.

Playerunknown's Battlegrounds is een 'battle royal'-game. Spelers worden in hun eentje of in teams van maximaal vier spelers gedropt op een onbewoond eiland, samen met ongeveer honderd anderen. Het is voor spelers zaak om zo snel mogelijk de gebouwen op het eiland te doorzoeken naar wapens, binnen de almaar krimpende speelzone op het eiland te blijven en te zorgen dat ze de laatst overgeblevenen worden. De krimp van die zone zorgt ervoor dat potjes maximaal ongeveer een half uur duren en het altijd een kwestie van tijd is voordat de volgende confrontatie met een vijand plaatsvindt.

De game kan zowel vanuit een derde- als een eerstepersoonsperspectief gespeeld worden. Een update voor servers waar spelers alleen vanuit de eerste persoon kunnen spelen, is in de maak. Deze moet als alles goed gaat komende donderdag gepubliceerd worden. De wekelijkse, kleinere update van de afgelopen week is echter ook uitgesteld, dus zeker is het nog niet. De game moet voor het einde van het vierde kwartaal uit Early Access zijn.