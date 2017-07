PlayerUnknown's Battlegrounds is meest gespeelde non-Valve-game op Steam

Het spel PlayerUnknown's Battlegrounds heeft het record behaald voor het grootste aantal actieve spelers in een spel op Steam dat niet afkomstig is van ontwikkelaar Valve. De game werd tijdens zijn piek door bijna vijfhonderdduizend mensen tegelijk gespeeld.

Het officiële Twitter-account van ontwikkelaar PlayerUnknown maakte via een gepubliceerde schermafbeelding bekend dat de populaire game een recordaantal van 481.000 online spelers behaalde. De piek werd volgens Steam Charts ergens in juli behaald. Steam Charts is een onofficiële website die de activiteit van spelers bijhoudt.

PlayerUnknown's Battlegrounds passeert met het aantal actieve gebruikers games als Fallout 4 en Grand Theft Auto V. Momenteel staat de game op de derde plek van de meeste online spelers. Het spel moet nog Dota 2 en Counter-Strike: Global Offensive inhalen om de eerste plek te bereiken, al zal dit waarschijnlijk nog wel even duren. Beide games van Valve hebben honderdduizenden actieve spelers meer dan PlayerUnknown's Battlegrounds.

Hoewel het nog een 'Early Access'-versie van het spel betreft, is de online shooter erg populair. De zogeheten battle royale-game kwam in maart op Steam en is sindsdien meer dan vijf miljoen keer verkocht. Gemiddeld had het spel 228 duizend actieve spelers in juli; dit is een stijging van 63 procent ten opzichte van de maand daarvoor.