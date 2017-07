Duitse rechter spreekt zich uit tegen gebruik keylogger door werkgever

Het Duitse Bundesarbeitsgericht, de hoogste rechter in arbeidsrechtszaken, heeft zich uitgesproken tegen het gebruik van een keylogger om werknemers in de gaten te houden. Dit zou alleen toegestaan zijn in een zeer beperkt aantal gevallen.

Het Bundesarbeitsgericht schrijft in een mededeling dat de zaak is aangespannen door een webontwikkelaar. Zijn werkgever had aangekondigd al het internetverkeer en het pc-gebruik in de gaten te houden. Hiervoor gebruikte het bedrijf software die ingedrukte toetsen vastlegt en periodiek screenshots maakt. Uit de op deze manier vastgelegde gegevens kon de werkgever opmaken dat de werknemer een deel van zijn tijd besteedde aan de ontwikkeling van een game en aan het wegwerken van e-mails van het bedrijf van zijn vader. De werkgever zag dit als reden om de werknemer te ontslaan.

De rechter zegt hierover dat het gebruik van een keylogger in dit geval niet was toegestaan. Door er toch gebruik van te maken, is het recht op 'Informationelle Selbstbestimmung' van de werknemer geschonden. Dit recht houdt in dat personen zelf mogen bepalen hoe er met hun persoonsgegevens wordt omgegaan en wie hiervan kennis mag nemen. Er was voor de werkgever geen aanleiding om de ontwikkelaar in de gaten te houden, aldus de rechter. Het gebruik van een keylogger zou wel toegestaan zijn als de werknemer aan de hand van bepaalde feiten verdacht zou zijn van een misdrijf of als er sprake is van 'zwaarwegend plichtsverzuim'. Het ontslag was dan ook niet op zijn plaats, ongeacht het privégebruik van de pc.

In Nederland is het in de gaten houden van werknemers niet illegaal, maar gelden er wel bepaalde regels. Zo moet er bijvoorbeeld sprake zijn van een geldige reden, er geen andere mogelijkheden voor de werkgever zijn en moeten werknemers weten wat wel en niet is toegestaan. Voor 'heimelijke controle' geldt volgens de Autoriteit Persoonsgegevens daarbovenop dat er een verdenking bestaat van een strafbaar feit of een andere verboden activiteit. Daarnaast moet er bij de toezichthouder een zogenaamd voorafgaand onderzoek zijn aangevraagd. Verder moet de werkgever de betrokkenen achteraf altijd inlichten.