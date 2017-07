WikiLeaks maakt campagne-e-mails van Franse president Macron doorzoekbaar

WikiLeaks heeft e-mails gepubliceerd die 'samenhangen met de campagne' van de Franse president Emmanuel Macron. Het gaat om in totaal bijna 72.000 e-mails, waarvan WikiLeaks er 21.075 heeft kunnen verifiŽren. De al eerder uitgelekte e-mails zijn nu te doorzoeken via de site.

WikiLeaks stelt dat het volledige archief inclusief 26.500 bijlagen eveneens te doorzoeken is 'om context te bieden'. De site zegt niet waar de verzameling e-mails vandaan komt en verwijst naar een mededeling van de Franse beveiligingsorganisatie Anssi waarin wordt gesteld dat de hack niet aan een specifieke partij toegeschreven kon worden. Anssi-hoofd Guillaume Poupard zei destijds dat de hack zo simpel was dat een enkel persoon erachter zou kunnen zitten. Bronnen binnen een Amerikaanse inlichtingendienst zeiden dat er wel aanwijzingen waren dat Rusland betrokken was.

In mei werd al 9GB aan bestanden, waaronder e-mails, vrijgegeven op internet. Die waren buitgemaakt van het campagneteam Macron, die toen nog presidentskandidaat was. Macron stelde dat het inderdaad om zijn eigen e-mails ging, hoewel er ook berichten tussen geplaatst zouden zijn om het publiek te misleiden. WikiLeaks maakt de e-mails op verschillende manieren doorzoekbaar. Zo zijn de e-mails te doorzoeken of trefwoorden, bijlagen en op een specifieke WikiLeaks-id. Daarbij is het mogelijk om alleen e-mails te doorzoeken die WikiLeaks naar eigen zeggen heeft geverifieerd aan de hand van dkim. De e-mails zijn gestuurd tussen 20 maart 2009 en 24 april 2017, aldus de organisatie.

Het is niet de eerste keer dat de klokkenluidersorganisatie een grote hoeveelheid e-mails publiceert. Hetzelfde gebeurde bijvoorbeeld met berichten van de Amerikaanse Democratische partij en e-mails van de Turkse AK-partij.