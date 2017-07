Microsoft stopt met eenhandig iPhone-onscreen-toetsenbord

Microsoft heeft op de pagina van zijn Word Flow-toetsenbord bekendgemaakt te stoppen met het toetsenbord door te stellen dat 'het experiment is afgelopen'. Het bedrijf introduceerde het iOS-toetsenbord voor gebruik met één hand vorig jaar.

De wijziging op de betreffende pagina werd opgemerkt door Windows Central. Microsoft schrijft daar: "Het experiment is voltooid! We raden je aan om SwiftKey te downloaden uit de App Store." Daaruit is af te leiden dat de ontwikkeling van het Word Flow-toetsenbord is gestopt en dat het Redmondse bedrijf met SwiftKey een alternatief wil bieden. Microsoft nam dat bedrijf in het begin van 2016 over.

Het Word Flow-toetsenbord werd rond dezelfde tijd opgemerkt. De standaardlay-out leek sterk op de toetsenbordindeling van Windows 10 Mobile. Daarnaast beschikte het keyboard over een modus waarin de toetsen in een halve cirkel in één van de onderste schermhoeken werden weergegeven. Gebruikers konden woorden vormen met behulp van Word Flow, de Microsoft-functie om woorden te maken door van letter naar letter te vegen, met één hand te typen.