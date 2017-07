Beveiligingsbedrijf weerspreekt claim dat hackers toegang hadden tot systemen

Beveiligingsbedrijf FireEye heeft laten weten dat er geen tekenen zijn dat hackers toegang hadden tot zijn interne systemen. Zondag verscheen een bericht op Pastebin, waarin een onbekende claimde toegang tot de systemen te hebben. Wel lijken gegevens van een analist te zijn gestolen.

Het bericht op Pastebin claimt dat er sinds 2016 toegang is geweest tot FireEye-onderdeel Mandiant, waaronder tot het interne netwerk en klantenbestand van het bedrijf. Het bericht bevat een link naar een verzameling bestanden, die informatie bevatten over een analist van Mandiant. Volgens Hacker News gaat het onder meer om de inhoud van zijn inbox, interne FireEye- en Mandiant-bestanden, presentaties en de contacten van de medewerker. Ook de LinkedIn-pagina van de betreffende medewerker was aangepast.

In een reactie op het bericht laat FireEye weten 'op de hoogte te zijn van berichten dat er toegang was tot de socialemedia-accounts van een medewerker'. Er is een onderzoek gestart en er zouden tot nu toe geen aanwijzingen zijn dat er daadwerkelijke toegang was tot systemen van FireEye of Mandiant.

Het Pastebin-bericht claimt dat de nu vrijgegeven informatie 'slechts voor een deel weergeeft hoe ver de toegang tot Mandiant-systemen reikte' en dat er in de toekomst nog meer gegevens vrijgegeven zullen worden. De actie draagt de naam 'LeaktheAnalist' en richt zich op medewerkers in de beveiligingsindustrie, aldus de mededeling. Vooralsnog is onduidelijk hoe ver de toegang tot de systemen van het beveiligingsbedrijf daadwerkelijk reikte. FireEye is een Amerikaans beveiligingsbedrijf, dat Mandiant in 2013 overnam.