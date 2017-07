Vernieuwing c2000-systeem van hulpdiensten vertraagd tot 2018

De vernieuwing van het C2000-communicatiesysteem van de Nederlandse hulpdiensten is vertraagd. Stef Blok, demissionair Minister van Veiligheid en Justitie stelt dat er meer tijd nodig is om het aangepaste systeem te implementeren en zorgvuldig te testen.

In een brief aan de Tweede Kamer laat de Minister weten dat het standaardiseren van de ruim 80.000 portofoons, 11.000 gebruikersgroepen het instrueren van 2200 centralisten meer tijd vergt dan aanvankelijk verwacht. De overstap naar het nieuwe C2000-systeem zou dit jaar gaan beginnen, maar dat wordt nu op zijn vroegst volgend jaar. C2000 is sinds 2005 in gebruik.

Van het C2000-systeem is inmiddels langer bekend dat het zijn gebreken heeft. Zo werkte het systeem bijvoorbeeld niet naar behoren bij de rellen op een strandfeest in Hoek van Holland in 2009. Het netwerk zou overbelast zijn geraakt. Daardoor slaagden hulpverleners er op momenten niet in om met hun collega's in contact te komen. Aan het C2000-systeem wordt inmiddels meer dan 20 jaar gesleuteld, met kosten die oplopen tot in de miljarden als gevolg.