Door Mark Hendrikman, maandag 12 juni 2017 22:31

Nintendo heeft samen met Ubisoft Mario + Rabbids: Kingdom Battle voor de Nintendo Switch onthuld. De gameplay van het spel doet sterk denken aan die van de XCOM-games. Teams moeten om beurten posities innemen en vijanden onder vuur nemen.

Xavier Manzanaris, producer bij Ubisoft Paris, deed de game uit de doeken bij de E3-persconferentie van Ubisoft in Los Angeles. De game draait om Mario, Luigi, Peach en Yoshi en de vier moeten de handen ineenslaan en met Rabbid-varianten samnewerken om een leger van kwaadaardige Rabbids te verslaan.

De gameplaydemo die getoond werd, doet sterk denken aan XCOM. Teamleden kunnen per beurt een beperkte afstand afleggen, dekking zoeken achter obstakels, vuren op vijanden, obstakels kapot schieten en speciale abilities gebruiken. Naarmate het spel vordert, kunnen spelers nieuwe heroes, wapens en abilities vrijspelen.

Ook is er een verkenningsgedeelte in het spel, waarin de groep het landschap verkent, maar hier is in de presentatie niet veel aandacht aan geschonken. Mario + Rabbids: Kingdom Battle komt op 29 augustus uit.