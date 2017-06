Door Jelle Stuip, dinsdag 13 juni 2017 00:19, 11 reacties • Feedback

Microsoft heeft tijdens de E3 de Definitive Edition van de originele Age of Empires aangekondigd. De game is 'geremasterd' met 4k-graphics en ook de soundtrack is verbeterd. Er is bovendien nieuwe muziek toegevoegd. De rts verschijnt later dit jaar , enkel voor Windows.

Microsoft blaast het inmiddels twintig jaar oude eerste deel van Age of Empires nieuw leven in onder de naam 'Definitive Edition'. In deze remaster zijn beeld- en geluidskwaliteit aanzienlijk verbeterd, en ook kan er verder uitgezoomd worden dan in het originele spel. De gameplay zou ook verbeterd zijn en bovendien is er ondersteuning voor het spelen van multiplayer-games via Xbox Live en Xbox achievements. De Definitive Edition bevat bovendien de uitbreiding Rise of Rome. Microsoft heeft bovendien een symfonieorkest ingehuurd om de soundtrack opnieuw op te nemen en van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook nieuwe muziek voor de game te componeren.

Voor spelers die geen genoeg kunnen krijgen van de originele graphics zal de game ook een 'classic mode' bevatten, waarin de game er net zo uitziet en aanvoelt als het origineel. AoE:DE zal verschijnen voor de Windows 10. Wanneer is niet bekend, al verschijnt de remaster volgens Microsoft nog dit jaar. Deelnemers aan het Age of Empires Insider Program zullen echter wel een beta-release kunnen spelen.