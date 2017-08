Microsoft kondigt Age of Empires IV aan

Microsoft komt met een nieuw deel in de Age of Empires-serie. Het gaat om een volledig nieuwe game en niet om een remaster of remake van een ouder deel. Het spel wordt gemaakt in samenwerking met Relic Entertainment en komt uit voor Windows 10.

Wanneer Age of Empires IV uitkomt is nog niet bekend. Microsoft heeft alleen een trailer met concept art getoond, beelden van de game zelf zijn er nog niet en verdere details ontbreken. Microsoft maakte de komst van de nieuwe strategiegame bekend tijdens de Gamescom. De game wordt gemaakt in samenwerking met Relic Entertainment. Dat is de studio achter de Company of Heroes-games en de Warhammer 40.000-serie van strategiespellen.

Aankondigingstrailer van Age of Empires IV

Tijdens de presentatie maakte Microsoft ook de releasedatum van de 4k-remaster Age of Empires Definitive Edition bekend. Dat is een verbeterde versie van de originele game die dit jaar twintig jaar oud is. De nieuwe versie komt uit op 19 oktober in de Windows Store. Daarnaast maakte Microsoft bekend dat er ook 4k-remasters komen van Age of Empires II en Age of Empires III.

Nieuwe trailer van Age of Empires Definitieve Edition