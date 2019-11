Age of Empires IV gaat beginnende spelers op weg helpen op basis van speelstijl

Microsoft voorziet zijn komende rts-game Age of Empires IV van verschillende manieren om beginnende spelers op weg te helpen. Onder andere krijgt het spel analytics-based tutorials, waarbij de mate van hulp afhangt van het speelniveau.

Age of Empires IV gaat gebruikmaken van tal van mogelijkheden die er bij de eerdere games in de franchise nog niet waren om nieuwe spelers aan boord te krijgen en hen te helpen spelen, meldt creative director Adam Isgreen tegen Pcgamesn. Hij geeft als voorbeeld dat de toegenomen rekenkracht de analytic-based tutorialising mogelijk maakt: "We kunnen nu dingen doen waarbij we zien hoe spelers spelen en melden 'hey, wist je dat je dit kon doen' of 'hey, er is iets cools dat je niet doet'."

Ook verwijst hij naar de Art of War-missies van Age of Empires 2: Definitive Edition, die hun oorsprong hebben bij de ontwikkeling van Age of Empires IV. Volgens Isgreen zijn de missies zoals ze in Age of Empire 2: Definitive Edition zijn gekomen 'nog maar het begin'. De Art of War-missies zijn missies die spelers belangrijke strategieën bijbrengen en hen voorbereiden op rts-potjes. Zo leren ze bijvoorbeeld voorkomen dat ze snel in het spel overrompeld worden. Overigens zijn in sommige andere rts-games vergelijkbare missies aanwezig, zoals de Challenge-missies in StarCraft II.

Deze week maakte Isgreen tegen GamesRadar bekend dat authentieke geschiedenis een grote rol speelt en dat er veel onderzoek is gedaan naar de verschillende beschavingen. Zo zouden medewerkers van Relic naar verschillende plekken op de wereld zijn gegaan om onderzoek te doen, waaronder Mongolië. Microsoft toonde half november de eerste beelden die een indruk van de gameplay moeten geven. Wanneer het spel verschijnt is niet bekend.