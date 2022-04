Titel Company of Heroes 3 Platform Windows Ontwikkelaar Relic Entertainment Uitgever Sega Releasedatum 2022

Iedere rts-liefhebber weet dat Relic Entertainment al geruime tijd sleutelt aan Age of Empires IV. Dat is echter, naar nu blijkt, niet de enige game die de studio in ontwikkeling heeft. De Canadese ontwikkelaar blijkt achter de schermen al een paar jaar te werken aan een vervolg op de game waarmee het de grootste successen haalde: Company of Heroes. Ja, er komt een nieuwe Company of Heroes, al zul je nog even geduld moeten hebben. Hoewel Relic al drie jaar aan de game werkt, duurt het nog minstens een jaar voordat je ervoor naar de winkel kunt.

Voordat we dieper op de aankondiging ingaan, eerst even de ontstaansgeschiedenis. Relic heeft voor Company of Heroes 3 de fans van de serie benaderd. Het is een ontwikkeling die we bij steeds meer games zien, vooral bij games in het strategische genre. Relic heeft al drie jaar geleden, toen Company of Heroes 3 nog slechts een idee was, contact gezocht met de trouwste fans van de serie. Het heeft een groep van tien fans verzameld en die is de basis gaan vormen van de community council die het steeds bij de ontwikkeling van de game betrokken heeft. Die council is inmiddels uitgegroeid tot zeventig spelers, die bij alle grote beslissingen betrokken worden en ook regelmatig nieuwe builds van de game te spelen krijgen. De council praat mee over alle aspecten van de game. Van de setting en het verhaal tot de kleinste gameplaydetails. Dat moet leiden tot een game die wordt wat fans van de serie voor ogen hadden.

Onverwachte oorden

Samen met die council heeft het team van Relic een nieuwe ondergrond voor Company of Heroes 3 gekozen. Na de landing op de stranden van Normandië en de ijzige strijd aan het Oostfront zakken we nu af naar het zuiden. Company of Heroes 3 neemt je mee naar wat er aan de landing in Normandië voorafging: de geallieerde aanval op Italië in het najaar van 1943. Dat is tenminste het deel waarover Relic het meest wil loslaten. De game neemt je ook mee naar wat daar weer aan voorafging: de strijd in Noord-Afrika. Over dat deel van de game doet Relic echter nog geheimzinnig.

Dat Relic kiest voor het Middellandse Zeegebied zal voor velen een verrassing zijn. De verwachting van fans was dat, mocht er een vervolg komen, de makers zouden kiezen voor de strijd met de Japanners in de Grote Oceaan. Relic heeft dus een andere arena gekozen, vooral omdat de strijd in het Middellandse Zeegebied wat onbekender, maar niet minder heftig en heroïsch is. Het biedt het team de kans om veel mooie, maar niet zo bekende verhalen te vertellen en het biedt vooral de kans om een erg gevarieerd landschap voor te schotelen, waarvan we alleen het Italiaanse deel gezien hebben. Van dat Italiaanse deel hebben we zelfs al een heel klein stukje kunnen spelen. Van de campagne wel te verstaan; wat de makers met multiplayer van plan zijn, gaan ze later toelichten.