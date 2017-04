Door Paul Hulsebosch, vrijdag 28 april 2017 06:00, 6 reacties • Feedback

Lang niet alle Warhammer-games zijn even succesvol. Positieve uitzondering op de vele hele of halve missers vormt de Dawn of War-serie, hoewel ook die op de nodige kritiek kan rekenen. Het eerste deel werd goed ontvangen, maar bij het tweede week ontwikkelaar Relic Entertainment naar de smaak van velen iets te veel af van de formule. Dat probeert de studio met dit derde deel recht te zetten. Hierin probeert Relic het beste uit de delen I en II met elkaar te verenigen, en gooit ook nog een vleugje moba in de mix. Hoe smaakvol is die nieuwe combinatie?

In veel opzichten is Warhammer 40.000: Dawn of War III een traditionele rts. Er zijn drie strijdende rassen die ieder net iets anders werken, en die net iets andere eenheden hebben. Er zijn grondstoffen die je kunt winnen en een basis die je op kunt bouwen. Het spel bevat een campagne en kan in multiplayer worden gespeeld. Tot zover niets nieuws onder de intergalactische zon. Het is een game in de 40.000-lijn, wat wil zeggen dat we in space verblijven. De campagne van de game draait om een mysterieus voorwerp, de Spear of Khaine. Wie het voorwerp bezit heeft een machtig wapen in handen, dat de strijd tussen de drie rassen uit de game in je voordeel kan beslissen. Ondanks dat het voorwerp zich bevindt op de planeet Acheron, vindt de strijd plaats op Cyprus Ultima. Acheron is namelijk kwijt.

Wisselend standpunt

Het blijkt genoeg verhaal voor een complete campagne. Dat komt vooral doordat Relic het verhaal steeds vanuit een ander gezichtspunt vertelt. De game bevat de drie belangrijkste rassen uit het 40K-universum: de Space Marines, de Orks en de Eldar. Er zijn uiteraard meer rassen in het universum, maar het is begrijpelijk en zelfs verstandig dat Relic zich tot drie rassen beperkt. De keuze voor deze drie is bovendien logisch, al hadden de Eldar eventueel kunnen worden vervangen door Dwarfs, Undead, Goblins of Elves. Wellicht is daar ruimte voor in een uitbreiding. Door het aanbod tot drie te beperken, kan Relic de verschillen tussen de rassen in ieder geval groot houden, wat uiteraard positief is.

Relic wisselt de rassen af in de campagne. Je speelt steeds een missie met de Space Marines, dan een missie met de Orks en dan een missie met de Eldar, waarna de rotatie opnieuw begint. Voordeel daarvan is dat het vrij minimale verhaal op een prettige manier wordt uitgesmeerd. Bovendien leer je de rassen goed kennen - toch vaak de belangrijkste taak van de campagne in een rts. Het is echter niet de meest overzichtelijke manier. Net als je de Orks een beetje in de vingers begint te krijgen, ga je weer met de Eldar op stap. Maar uiteindelijk is het een prima introductie van de drie rassen, de gebouwen, de eenheden en vooral de Elites waar elk van de drie rassen over beschikt.

Aankondiging van Dawn of War III.