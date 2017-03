Door Paul Hulsebosch, dinsdag 7 maart 2017 11:00, 5 reacties • Feedback

Uitgever Sega maakt bekend dat Warhammer 40,000: Dawn of War III op 27 april in de winkel ligt. De rts verschijnt enkel voor Windows. Er zijn een Standard Edition, een Limited Edition en een Collector's Edition verkrijgbaar. Wie vooraf bestelt, krijgt een skin-pack voor in de game.

Van de drie edities die Sega op de markt brengt, is de Collector's Edition de meest uitgebreide. Die bevat naast de game een kunststof replica van de Godsplitter Daemon Hammer, drie banners van de strijdende facties in de game, een poster met artwork van de game, een dvd met artwork en een cd met de soundtrack van de game. Het geheel is te bestellen voor 120 dollar. Wat de iets minder uitgebreide Limited Edition kost, is niet bekend. Wel dat die naast de game de poster en de soundtrack bevat. De Standard Edition bevat enkel de game en is voor 60 dollar verkrijgbaar.

Wie een van de drie edities van de game vooraf bestelt, krijgt daar een Masters of War Skin Pack bij. Die bevat een ander digitaal uiterlijk voor drie Super Walker Elites uit de game: Lady Solaria, Farseer Taldeer en Beauty. Warhammer 40,000: Dawn of War III wordt gemaakt door Relic Entertainment, een Canadese studio die eigendom is van Sega. De studio is niet alleen bekend van de Dawn of War-games, maar maakt ook de Company of Heroes-reeks.

Masters of War Skin Pack