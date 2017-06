Round-up E3 2017

Ben je al een beetje moe van al die aandacht voor de E3? Wij niet, maar het wordt langzamerhand tijd dat we hier op Tweakers.net ook weer andere onderwerpen aan de orde laten komen. Er zijn echter nog wat games die we op de E3 hebben gespeeld of gezien en die hier nog geen aandacht hebben gekregen. Daarvan zetten we de belangrijkste op een rij.

Mario + Rabbids Kingdom Battle

Mario + Rabbids Kingdom Battle was één van de grootste verrassingen op de afgelopen E3. Vooral de samenwerking tussen Nintendo en Ubisoft is verrassend. Het Japanse concern leent zijn personages niet graag uit, dus is het bijzonder dat Ubisoft toestemming kreeg om Mario te mogen gebruiken in een eigen game. Het scheelt vast dat de Franse uitgever de twee werelden samen wil laten komen op de Switch, de nieuwe console van Nintendo. Daar zijn nog steeds niet heel veel games voor uitgebracht. Ook verrassend: Mario + Rabbids Kingdom Battle is opvallend leuk.

Titel Mario + Rabbids Kindom Battle Platform Nintendo Switch Ontwikkelaar Ubisoft Paris Verwacht 29-08-2017

Ook heel bijzonder aan de game is dat Mario de konijnen van Ubisoft tegenkomt in een turn based strategische game, die nog het meest doet denken aan de Xcom-serie. Uiteraard is dat 'Xcom light' en ontbreekt de metagame uit Xcom. Alleen een variant van de turn based missies uit Xcom duikt op in Mario + Rabbids Kingdom Battle, al is er wel degelijk een wereldkaart van het Mushroom Kingdom waar je met je gevolg overheen kunt wandelen.

Ubisoft heeft voor de game Mario, Luigi, Princess Peach en Yoshi geleend, en voegt daar zijn eigen Raving Rabbids aan toe. Die Rabbids zijn er in twee smaken. Ze dienen als vijand en als medestander van het kwartet Nintendo-personages. De Rabbids duiken op in het Mushroom Kingdom en maken de boel daar instabiel. Mario wil de situatie redden door het Kingdom te bevrijden van de Rabbids. Gek genoeg vindt hij daarbij dus wat Rabbids aan zijn zijde, konijnen die de Nintendo-helden en heldinnen willen helpen. Zo is er van Mario, Luigi, Princess Peach en Yoshi een konijnenequivalent. In de missies die we op de E3 konden spelen, ging Mario op pad met Rabbid Peach en Rabbid Luigi. Voor zover nu bekend blijft dat de opzet: een Nintendo-personage probeert een deel van het koninkrijk te bevrijden door op pad te gaan met twee Nintendo-Rabbids.

De game bevat een Exploration Mode en een Battle Mode. Je loopt met je trio door het Kingdom rond tot je ergens twee zwarte piratenvlaggen tegenkomt, die aangeven dat er een slagveld voor je ligt. Stap je tussen de vlaggen door, dan begint de Battle. Daarbij wordt de game dus turn based en mag je zelf de eerste zetten doen. Elk van je drie teamleden kan tijdens een beurt twee acties uitvoeren. Daarbij kun je kiezen uit verplaatsen, actie, en een special move. Het slagveld is een simpele vlakke rechthoek waar hier en daar wat vierkante blokken in zijn geplaatst die als dekking kunnen dienen. De blokken liggen niet alleen aan jouw kant, maar ook aan die van de Rabbids tegenover je. Er zijn blokken die als hele of als halve dekking dienen.

De standaard is dat je een move uitvoert die wordt gevolgd door een actie. Liefst een move naar een vierkante tegel waar je dekking vindt, gevolgd door een schot op een vijandige Rabbid waar je vrij zicht op hebt. Dat laatste hoeft overigens niet per se, want de blokken waarachter je dekking kunt zoeken, kunnen kapot. Je kunt dus je eerste character gebruiken om de dekking van een vijandig konijn te slopen, en het tweede om de Rabbid te raken. Als het althans lukt om met één schot de dekking te slopen, want dat is maar de vraag.

Er zijn twee opvallende elementen aan Battle Mode: je teamleden kunnen elkaar gebruiken om meer vakken naar voren te springen, en ze kunnen tegenstanders omver rammen. Dat maakt vooral het bewegen van je drie characters interessant. Als je één van de leden van je trio selecteert, zie je met blauwe lijnen aangegeven hoe ver je hem of haar kunt verplaatsen, net als bij Xcom. Als je eerder al een personage naar voren hebt geplaatst, kun je daar gebruik van maken. Selecteer je hetzelfde vak als dat personage, dan krijg je de optie om vanuit dat vak verder naar voren te springen. Zo kun je veel verder komen dan de blauw gekleurde vakken aangeven. Handig als je tegenstanders wilt flanken.

Mocht er binnen het gebied dat je met je beweging kunt bereiken een tegenstander staan, dan kun je de beweging gebruiken om de route van je personage via het vakje van je tegenstander te laten lopen. Gevolg daarvan is dat je onderweg die tegenstander een beuk kunt verkopen om zo de eerste schade aan te richten. Je kunt de twee combineren: via een Team Jump je bereik vergroten, en dat gebruiken om een tegenstander te beuken.

Het kan nog ingewikkelder: er zijn witte pijpen aan de rand van sommige arena's, die je naar een ander deel van de arena voeren. Ook kun je ze gebruiken om je snel naar een ander deel van het slagveld te verplaatsen. Pijp, jump en beuk kun je allemaal in één beweging combineren, waarna je alsnog ruimte hebt om een actie te maken en dus een schot te lossen op je tegenstander. Elk character heeft ook nog een special move, al zijn die doorgaans passief en vaak aan een timer gekoppeld. De optie om na elke derde beurt wat gezondheid te herstellen bijvoorbeeld, of om een schild op te roepen dat tegen sommige aanvallen beschermt. Mario heeft de Hero Sight, die hem laat schieten op tegenstanders die zich in zijn schootsveld bevinden en een beweging inzetten. Mario kan daarmee dus schieten tijdens de beurt van de tegenstander.

Je kunt tijdens je beurt een tactische map oproepen, waarop je kunt bekijken hoe ver tegenstanders kunnen bewegen en hoe ver hun schoten of acties kunnen reiken, om zo nog beter de handelingen tijdens je beurt te kunnen plannen. Bovendien zijn er blokken die niet alleen dekking bieden, maar ook gevaar opleveren. Zo zijn er Push Blocks en Explosive Blocks. Als een tegenstander achter een Push Block staat en je schiet op het blok, dan wordt het uit het level geduwd. Een hele effectieve manier om gewone Rabbids uit het level te kegelen. Bij de sterkere Boss Rabbids lukt dat niet. Die lopen wel schade op als ze achter een Explosive Block staan, als je dat weet te raken. Uiteraard kun je zelf ook de nodige hinder ondervinden van dergelijke Blocks.

Van die sterkere tegenstanders zagen we er een aantal voorbijkomen, zoals de Pirabbid Plant, een variant op de Piranha Plant. Die heeft een enorm bereik met zijn vuurwapen, en flink wat hitpoints. Verder zagen we een soort Obelix voorbijkomen: een Rabbid met een blok steen op z'n rug waarmee hij jouw Rabbids op hun kop kan slaan. Tot slot zagen we een happende Giant Bomb die het manoeuvreren lastig maakt en erg veel hitpoints heeft.

Tegenstanders worden uiteraard sterker naarmate de game vordert, en om de sterkere tegenstanders te verslaan is er een opwaardeerpad voor de spelers in je team. Je kunt sterkere wapens verdienen of kopen met de muntjes die je hebt verzameld, en je kunt de skills van elk personage in je team opwaarderen via een kleine skill tree. Zo kun je de leden van je team naar je hand zetten en een team samenstellen dat weerstand kan bieden aan uitdagingen van verschillende aard.

Voorlopige conclusie

Bij dit alles geldt dat Battles nooit heel lang zullen duren, wat prettig is als je de Switch als handheld gebruikt. De game is zoals gezegd een soort 'Xcom light', hoewel er gaandeweg toch behoorlijk wat diepgang in sluipt. De game heeft bovendien een erg prettige en intuïtieve besturing, en vooral door opties als Team Jump voelt de gameplay vlot en fris aan. Ubisoft lijkt met Mario + Rabbids Kingdom Battles een erg leuke game in petto te hebben, die eind augustus al op de markt komt. Het is een game die zowel goed is voor de Switch als voor Nintendo, doordat Ubisoft laat zien wat er allemaal nog meer mogelijk is binnen het Mario-universum.