Sinds het doorslaande succes van PlayerUnknowns Battlegrounds, Apex Legends en vooral Fortnite, is battle royale hot. We zagen de grote titels er hun eigen draai aan geven en allerlei kleinere studio's bedachten eigen games die in meer of mindere mate iets toevoegen aan het aanbod. Ze allemaal spelen is ondoenlijk, maar het is leuk om af en toe eens te kijken wat er zoal te vinden is. Tijdens zo'n 'speurtocht' kwamen we in aanraking met Darwin Project, een game van de Canadese ontwikkelaar Scavengers Studio. De studio was al sinds het voorjaar van 2018 bezig updates en verbeteringen toe te voegen aan een destijds vrijgegeven vroege versie, maar bracht de game onlangs officieel uit op Steam en voor Xbox One en PlayStation 4. Het grootste voordeel deelt het spel alvast met Fortnite en Apex Legends: het is gratis te spelen.

Het Darwin Project neemt spelers mee naar een alternatieve toekomst waarin een Canadese producent met het idee is gekomen om tien gevangen tegen elkaar te laten vechten, waarbij de winnaar als enige niet dood hoeft. Anders gezegd: je speelt een redelijk standaard potje battle royale, en dat doe je dus redelijk kleinschalig, want tien spelers is bepaald niet veel. Er is echter een twist. Elk potje wordt namelijk begeleid door een elfde speler die de rol van The Director aanneemt. Hij is als het ware de spelleider. Hij kan niet alleen vrij rondkijken en zien hoe spelers met elkaar vechten en ze in de gaten houden op de minimap, maar de game ook beïnvloeden. Hoe en wat, daar komen we zo op, maar we verklappen alvast dat de Director in potentie het sausje is dat Darwin Project net even wat lekkerder maakt.

De tien spelers hebben in beginsel geen boodschap aan de aanwezigheid van de Director. Ze spawnen in een spelwereld, bewapend met alleen een hakbijl en een boog zonder pijlen. In de uit zeven sectoren bestaande wereld is het zaak om zo snel mogelijk Darwinium en hout te verzamelen. Met Darwinium kunnen spelers upgrades kopen voor hun uitrusting. Welke upgrades dat zijn, hangt af van welke van de drie klassen aan het begin van het potje is gekozen. Hout laat je diverse spullen - zoals pijlen - maken, maar is ook nodig om een kampvuur te maken. Dat heb je nodig om je lichaamstemperatuur op peil te houden. Zodra je te ver bent afgekoeld in de koude arena van Darwin Project begin je leven te verliezen. Af en toe even stoppen en een paar seconden opwarmen is dus wel nodig.